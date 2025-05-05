Раскрыто, что крёстным детей Филиппа Киркорова является известный телеведущий

Филипп Киркоров с детьми (фото: Telegram @official_kirkorov)
Певица Алёна Кравец объяснила появление Андрея Малахова на дне рождения Филиппа Киркорова. Она утверждает, что журналист является крёстным дочери и сына артиста.
На своё 58-летие Киркоров собрал много гостей, в числе которых были композитор Игорь Крутой, певицы Ани Лорак и Наташа Королёва, а также другие знаменитости. Заметили среди приглашённых и телеведущего Андрея Малахова.
Знаменитость подытожила, что праздник прошёл достойно и со вкусом.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
«Киркоров отметил день рождения широко с теми, с кем считает нужным: с кудрявыми, лысыми, рыжими. Андрей Малахов – его кум, он крёстный обоих детей Филиппа. Странно, если бы его не было», – высказалась Кравец в беседе с aif.ru.Также светская львица прокомментировала подарки, которые вручили имениннику. Кравец отметила, что Киркорову дарили дорогие и статусные вещи, поскольку «в этом кругу не принято дарить дешёвку».
Знаменитость подытожила, что праздник прошёл достойно и со вкусом.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова