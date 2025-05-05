Раскрыто, что крёстным детей Филиппа Киркорова является известный телеведущий

Мария Порошина хорошо известна широкой аудитории по фильму «Всегда говори "всегда"». Актриса блистательно сыграла главную героиню сериала Ольгу Громову, которая воспитывала четверых детей. В жизни артистка также является многодетной мамой. В 2019 году Мария родила пятого ребенка и с тех пор скрывает информацию о его биологическом отце. Подробности — в материале «Радио 1».