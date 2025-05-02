«Будит во мне Везувий»: в новом клипе Киркорова о любовных страстях певец взобрался на вулкан и погонял на байке

Филипп Киркоров (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)
Филипп Киркоров недавно выпустил зажигательный клип «Везувий», полный итальянских страстей и ярких приключений. Этим роликом поп-король завершает свою кинематографическую трилогию, начатую с клипов «Стирай» и «Черная пантера».
«Лучший подарок — это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию «Везувий». (....) Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов», — писал певец в личном блоге.58-летний Киркоров предстает в роли героя-любовника, сражающегося за сердце красавицы, которую играет Ирина Краус. Его соперник «главного героя» в амурских делах — австрийский актер Вольфганг Черни. Сюжет закручен вокруг шпионских погонь, страстной любви и предательства, словно в фильмах о мафии.
Ирина Краус и Вольфганг Черни (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)
Съемки потребовали от Филиппа недюжинной подготовки: он гонял на мотоцикле, взбирался непосредственно к подножию вулкана Везувия и даже стрелял из оружия, пишет «StarHit». Сам певец называет клип историей о любви.
«Вообще песня о любви, клип о любви, конечно. О коварной любви. Как, скажите, без любви прожить? Невозможно», — делился певец на премьере ролика.
Филипп Киркоров (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)
Роскошь и стиль — неотъемлемая часть образа Киркорова. В кадре он щеголяет в брендовых костюмах и с голым торсом, украшенным татуировками. Персонажи разъезжают на ретроавтомобилях, а пейзажи Сорренто добавляют видео кинематографической магии.
Филипп с гордостью называет «Везувий» одной из лучших своих работ, очень приятной с визуальной точки зрения.
Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова
«Жизнь... она будит во мне Везувий», — писал Киркоров о ролике в свой день рождения.Но к первому мая певец получил неожиданные подарки «с задержкой». Его личную страницу в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Киркоров предположил, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие — вероятно, алгоритмы посчитали его пропагандой.
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Мария Моисеева