Мария Шукшина заявила, что Филипп Киркоров — открытый гей*

Мария Шукшина (Фото: Телеграм@mariashukshina)
Актриса Мария Шукшина в интервью высказалась в адрес певца Филиппа Киркорова, заявив, что он является открытым геем*. По мнению Шукшиной, только принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, который, как она считает, стал возможен благодаря началу специальной военной операции, ограничивает певца в публичных высказываниях.
Она подчеркнула, что, по её мнению, без законодательных ограничений Киркоров мог бы публично заявлять о своей ориентации и «уводить людей на ложный путь».
Недавно стало известно, что Киркоров попал в очередной скандал. Причиной стало использование пиротехники в его загородном доме в Красногорске в честь 58-летия артиста. Масштабный салют попал в социальные сети и вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, запуск фейерверков мог нарушить действующие нормы, и артисту может грозить штраф.
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«А так бы он просто гордился!» — отметила Шукшина.
Она подчеркнула, что, по её мнению, без законодательных ограничений Киркоров мог бы публично заявлять о своей ориентации и «уводить людей на ложный путь».
Недавно стало известно, что Киркоров попал в очередной скандал. Причиной стало использование пиротехники в его загородном доме в Красногорске в честь 58-летия артиста. Масштабный салют попал в социальные сети и вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, запуск фейерверков мог нарушить действующие нормы, и артисту может грозить штраф.
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Дайана Хусинова