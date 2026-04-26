Раскрыто имя молодой возлюбленной Стаса Пьехи
Певец Стас Пьеха состоит в отношениях со своей стилисткой Полиной Плехановой. Об этом сообщается в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Пара еще не появлялась вместе на публике, однако, по данным СМИ, проводит много времени вместе. Артист подолгу сидит в примерочной, оценивая наряды возлюбленной, активно реагирует на ее посты в соцсетях и дарит роскошные букеты.
Отмечается, что Плеханова младше Пьехи на 14 лет — ей 31 год. Она родом из Ярославля, до карьеры стилиста работала в школе. Также известно, что Полина входила в восьмерку самых молодых и красивых учительниц города. У нее есть шестилетний сын от предыдущего брака.
У самого Стаса есть 11-летний сын Петр от модели Наталии Горчаковой. Через год после его рождения супруги разъехались, а затем развелись. Певец признавался, что воспитанием ребенка занимается бывшая жена, а он обеспечивает их материально.
