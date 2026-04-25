Депутата Милонова обозвали и послали на три буквы на премии «Шансон года»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов стал почетным гостем на премии «Шансон года» и получил пару матерных слов в свой адрес от одного из зрителей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости!».
Юбилейная ХXV церемония вручения премии «Шансон года» состоялось 25 апреля в Москве на площадке Live Арена. Парламентарий вышел на сцену и процитировал трек Михаила Шуфутинского «Еврейский портной». Его прервал один из зрителей, который весьма жестко прошелся по Милонову, выкрикнув: «Пошел ты н***й, п*****с».
После резких слов в свой адрес слуга народа быстро покинул сцену. Мотивы зрителя-сквернослова не установлены, однако некоторые СМИ связывают случившееся с недавним видеосообщением блогера Виктории Бони, которая призвала депутата к ответу за оскорбления женщин.
