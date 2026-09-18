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Раскрыто имя возлюбленного «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой

Валентина Алексеева (Фото: Instagram* @viallentinka)

20-летняя «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева впервые показала своего избранника в личном блоге.



Девушка опубликовала совместный снимок с возлюбленным и прикрыла его лицо эмодзи в виде сердца. Как сообщает Super, этим мужчиной оказался Илья Мительман — глава кондитерской фабрики и отец двоих детей. Ему приписывают череду романов со знаменитыми девушками.

Валентина Алексеева (Фото: Instagram* @viallentinka)
Челябинский бизнесмен не скрывал, что планировал свадьбу со звездой «Универа» Марией Кожевниковой. Пресса связывала его и с Жанной Фриске: официально роман не подтвердился, однако после смерти певицы Мительман говорил о ней в интервью как о близком человеке. Кроме того, предпринимателя якобы замечали в ухаживаниях за Ириной Шейк и Ольгой Бузовой.

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