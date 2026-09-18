Раскрыто имя возлюбленного «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой
20-летняя «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева впервые показала своего избранника в личном блоге.
Девушка опубликовала совместный снимок с возлюбленным и прикрыла его лицо эмодзи в виде сердца. Как сообщает Super, этим мужчиной оказался Илья Мительман — глава кондитерской фабрики и отец двоих детей. Ему приписывают череду романов со знаменитыми девушками.
Челябинский бизнесмен не скрывал, что планировал свадьбу со звездой «Универа» Марией Кожевниковой. Пресса связывала его и с Жанной Фриске: официально роман не подтвердился, однако после смерти певицы Мительман говорил о ней в интервью как о близком человеке. Кроме того, предпринимателя якобы замечали в ухаживаниях за Ириной Шейк и Ольгой Бузовой.
Читайте также: