«Выпрыгивать из штанов»: Чулпан Хаматова объяснила, что для неё важнее успеха
Актриса Чулпан Хаматова призналась, что не готова остаться без профессии
Актриса Чулпан Хаматова дала интервью Станиславу Кучеру* на YouTube, в котором призналась, что размер зала для неё не имеет решающего значения — важнее сам процесс и самоотдача.
Кучер* спросил, не уговаривает ли Хаматова себя, что главное — творчество, а не успех и большие залы. Актриса ответила, что энергия стадионов, возможно, что-то значила бы для рок-певицы, но она была театральной актрисой, и разница между 600 местами в «Современнике» и 300 в Бостоне для неё несущественна.
«Мне 50 лет, и я должна делать то, что мне нравится. <...> Я всё равно буду выпрыгивать из штанов и делать что-то, что уже не будет соответствовать моему возрасту. Теоретически не знаю, готова ли я буду без профессии через 10 лет. Кажется, да. Но как это будет — не знаю», — добавила она.Сейчас Чулпан Наилевна играет по семь-восемь спектаклей в неделю — это около 700 зрителей еженедельно. В российских театрах, отметила актриса, система иная: спектакль идёт раз-два в месяц.