Раскрыто, сколько миллионов рублей заработает Валерий Леонтьев за новогодние праздники
Минимум 60 млн рублей заработает Валерий Леонтьев за новогодние праздники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
После выступления на корпоративе «Лукойла» 76-летний исполнитель планирует провести ещё три частных концерта, но распределит их по разным дням из-за возраста, который не позволяет ему выступать дважды за день.
Леонтьев прибыл в Москву из Майами в конце декабря. Он отказался от проживания в отеле и предпочёл остановиться в своей квартире. Первоначально артист рассчитывал дать только одно выступление — на вечеринке у нефтяного гиганта, но затем появились и другие заказы, что заставило его задержаться в столице. Для поклонников «Дельтаплана» он предложил специальную скидку, снизив стоимость с 15 до 10 миллионов рублей.
Стоит отметить, что певца пригласили выступить даже 31 декабря. За эти концерты он планирует заработать не менее 60 миллионов рублей. После завершения выступлений артист покинет Москву, но вернётся 11 января для продолжения работы.
