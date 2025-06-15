«Раскрывают свои чувства»: Ксения Бородина и Николай Сердюков ушли с шоу «Cокровища императора»

15 июня 2025, 22:01

Ксения Бородина и Николай Сердюков ушли с шоу «Cокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков выбыли из шоу «Сокровища императора». В этом выпуске пара вела себя эмоционально.





Николай из-за волнения и желания как можно быстрее выполнить задание перебивал жену. Молодым нужно было нарезать три килограмма корней лотоса, перед этим выкопав его. Сложности прибавляла приближающаяся ночь. Кроме того, масла в огонь подливала медиум Лина Джебисашвили, спрашивая у звезды «Дома-2», не стыдно ли ей, когда Сердюков повышает голос. В итоге на шоу впервые произошла ситуация, когда практически одновременно три пары пришли к финишу. Сердюков с Бородиной были последними.



