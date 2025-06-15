«Раскрывают свои чувства»: Ксения Бородина и Николай Сердюков ушли с шоу «Cокровища императора»
Ксения Бородина и Николай Сердюков ушли с шоу «Cокровища императора»
Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков выбыли из шоу «Сокровища императора». В этом выпуске пара вела себя эмоционально.
Николай из-за волнения и желания как можно быстрее выполнить задание перебивал жену. Молодым нужно было нарезать три килограмма корней лотоса, перед этим выкопав его. Сложности прибавляла приближающаяся ночь. Кроме того, масла в огонь подливала медиум Лина Джебисашвили, спрашивая у звезды «Дома-2», не стыдно ли ей, когда Сердюков повышает голос. В итоге на шоу впервые произошла ситуация, когда практически одновременно три пары пришли к финишу. Сердюков с Бородиной были последними.
«Спасибо огромное за такой проект, было очень интересно, было очень приятно видеть вас в качестве ведущих. Спасибо за поддержку, за внимание, за то, что придумываете такие интересные испытания, за то, что люди так раскрывают свои чувства, за то, что умеют их беречь и понимают свои ошибки в том числе!» — сказала Ксения, чуть не плача.Сердюков поддержал возлюбленную, добавив, что остался в восторге от того, что побывал с ней в стрессовой ситуации. При этом он отметил, что дома такого экстрима не будет.