«Ушла на больничный»: Адвокат Самойловой высказалась об уголовном деле Джигана
Адвокат Дубровская оценила ситуацию вокруг дела о стрельбе в доме Джигана
Адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская прокомментировала отказ в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в доме блогерши и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).
В беседе с Super представительница Самойловой иронично отреагировала на эту новость и отметила, что защита рэпера не справилась с потоком неоднозначных ситуаций.
«Рехаб, капельницы, отказ в возбуждении и никакой ответственности: даже защита Джигана и то ушла на больничный. Всем здоровья!» — заявила Дубровская.Накануне полиция отказалась возбуждать уголовное дело после стрельбы в доме Джигана. Прокуратура отменила это решение и направила материалы на дополнительную проверку. Адвокат рэпера Сергей Жорин при этом никак не прокомментировал решение прокуратуры.