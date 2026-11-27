27 ноября 2026, 19:30

Адвокат Дубровская оценила ситуацию вокруг дела о стрельбе в доме Джигана

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская прокомментировала отказ в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в доме блогерши и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).





В беседе с Super представительница Самойловой иронично отреагировала на эту новость и отметила, что защита рэпера не справилась с потоком неоднозначных ситуаций.

«Рехаб, капельницы, отказ в возбуждении и никакой ответственности: даже защита Джигана и то ушла на больничный. Всем здоровья!» — заявила Дубровская.