27 ноября 2026, 20:08

Юрист Пирогов: дело о стрельбе Джигана может получить продолжение

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Юрист Михаил Пирогов заявил, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) может понести ответственность за стрельбу в коттедже даже при отказе в возбуждении уголовного дела.





В беседе с NEWS.ru Пирогов указал: пока нельзя утверждать, что Джигану ничего не грозит.

«Если прокуратура направила материалы на дополнительную проверку, вопрос остаётся открытым. При этом отмена отказа [в возбуждении уголовного дела] сама по себе не означает, что оно обязательно будет возбуждено. Далее следует ожидать устранения пробелов проверки: получения объяснений участников, изучения переписки, записей и других доступных материалов», — пояснил юрист.