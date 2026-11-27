Стало известно, почему Джигану рано выдыхать после отказа в деле о стрельбе
Юрист Пирогов: дело о стрельбе Джигана может получить продолжение
Юрист Михаил Пирогов заявил, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) может понести ответственность за стрельбу в коттедже даже при отказе в возбуждении уголовного дела.
В беседе с NEWS.ru Пирогов указал: пока нельзя утверждать, что Джигану ничего не грозит.
«Если прокуратура направила материалы на дополнительную проверку, вопрос остаётся открытым. При этом отмена отказа [в возбуждении уголовного дела] сама по себе не означает, что оно обязательно будет возбуждено. Далее следует ожидать устранения пробелов проверки: получения объяснений участников, изучения переписки, записей и других доступных материалов», — пояснил юрист.По словам адвоката, отсутствие заявления от бывшей жены рэпера Оксаны Самойловой не мешает возбуждению дела: хулиганство и незаконное лишение свободы относятся к делам публичного обвинения. Но недостаток доказательств может привести к повторному отказу. При этом эксперт отметил: гарантировать отсутствие штрафа нельзя.