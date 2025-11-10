«Ушла последняя из семьи Кальманов»: Анна Нетребко тронула фанатов прощальным постом
Анна Нетребко простилась с дочерью знаменитого композитора Имре Кальмана
Оперная дива Анна Нетребко поделилась в своих соцсетях грустной вестью — не стало Ивонн Кальман, дочери великого венгерского композитора Имре Кальмана, автора легендарных оперетт «Сильва», «Баядера» и «Принцесса цирка».
Ивонн ушла из жизни на 89-м году, оставив за собой светлую память и богатое культурное наследие семьи.
В публикации Анна разместила архивное фото, на котором запечатлена вместе с Ивонн и сыном Тьяго.
«Моя дорогая Ивоннека Кальман! Мы тебя помним. 1937–2025», — трогательно подписала снимок певица.Имре Кальман, родившийся в Венгрии в семье еврейского происхождения, стал одним из символов венской оперетты. Его супруга, русская эмигрантка Вера Макинская, подарила ему троих детей — сына и двух дочерей.
Ивонн была последней представительницей династии Кальманов. Ранее она признавалась, что ни у неё, ни у её брата и сестры не было детей, — таким образом завершилась целая музыкальная эпоха, навсегда вписанная в историю мировой сцены.