«Ушла последняя из семьи Кальманов»: Анна Нетребко тронула фанатов прощальным постом

10 ноября 2025, 18:20

Анна Нетребко простилась с дочерью знаменитого композитора Имре Кальмана

Ана Нетребко (Фото: Instagram* / @anna_netrebko_yusi_tiago)

Оперная дива Анна Нетребко поделилась в своих соцсетях грустной вестью — не стало Ивонн Кальман, дочери великого венгерского композитора Имре Кальмана, автора легендарных оперетт «Сильва», «Баядера» и «Принцесса цирка».





Ивонн ушла из жизни на 89-м году, оставив за собой светлую память и богатое культурное наследие семьи.



В публикации Анна разместила архивное фото, на котором запечатлена вместе с Ивонн и сыном Тьяго.

​

Ивонн Кальман и Анна Нетребко с сыном (Фото: Instagram* / @anna_netrebko_yusi_tiago)



«Моя дорогая Ивоннека Кальман! Мы тебя помним. 1937–2025», — трогательно подписала снимок певица.