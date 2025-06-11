«Расстаньтесь по-человечески»: Погребняк осудила экс-возлюбленного Чеботиной

11 июня 2025, 15:40

Мария Погребняк осудила экс-бойфренда Чеботиной из-за спора о песнях

Мария Погребняк ( Фото Instagram*: @mariapoga )

Мария Погребняк вступилась за Люсю Чеботину в ее конфликте с бывшим бойфрендом Юрием Киселевым из-за прав на песни. Телезвезда осудила действия Киселева, отметив, что ей обидно за певицу, вынужденную просить вернуть ее же композиции.





Чеботина и Киселев расстались в 2023 году. Певица заявила, что Юрий не возвращает ей права на песни, которые она принесла на его лейбл уже готовыми.



Погребняк считает, что Чеботина столкнулась с несправедливостью.



