«Расстаньтесь по-человечески»: Погребняк осудила экс-возлюбленного Чеботиной
Мария Погребняк осудила экс-бойфренда Чеботиной из-за спора о песнях
Мария Погребняк вступилась за Люсю Чеботину в ее конфликте с бывшим бойфрендом Юрием Киселевым из-за прав на песни. Телезвезда осудила действия Киселева, отметив, что ей обидно за певицу, вынужденную просить вернуть ее же композиции.
Чеботина и Киселев расстались в 2023 году. Певица заявила, что Юрий не возвращает ей права на песни, которые она принесла на его лейбл уже готовыми.
Погребняк считает, что Чеботина столкнулась с несправедливостью.
«Разве можно вот так , перечеркнуть все хорошее попыткой отобрать самое ценное, что есть у творческого человека — его песни, его голос, его историю?» — возмутилась девушка.*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).