Расставшаяся с чиновником Саша Бортич раскрыла личность нового возлюбленного – фото

Саша Бортич (фото: Instagram* @bortich)
В 2023 году Саша Бортич рассталась с бывшим чиновником и сыном депутата Евгением Савельевым. С тех пор актриса не раскрывала подробности личной жизни.
Однако сегодня 30-летняя артистка рассекретила личность нового избранника в честь его дня рождения. Оказалось, что Бортич встречается с актёром Давидом Сократяном, который в 21 марта празднует 27-летие.
Давид Сократян (фото: Instagram* @bortich)
Впервые о том, что у Бортич появился новый возлюбленный стало известно в конце февраля. Тогда актриса опубликовала фотографию, на котором была видна лишь рука её спутника, на которого она смотрела игриво.
Актёр появился на свет в китайском городе Цзямусы в семье китаянки и армянина. Когда мальчику было три года, родители развелись. Ранее детство Давид провёл в Китае и Грузии, а в школу пошёл в городе Петушки Владимирской области. После окончания поступил в ГИТИС. Сократян сыграл в сериалах «Трудные подростки», «Курьеры», «Неверные» и в других проектах.
Давид Сократян (фото: Instagram* @bortich)
Напомним, что до этого Бортич состояла в отношениях с состоятельным бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Александра. Бывшие супруги сохранили дружеское общение ради ребёнка
Также за плечами актрисы брак с рэпером Вячеславом Воронцовым, более известным под псевдонимом Мезза. Расставанием с ним стало болезненным для Бортич, которая позже признавалась, что считает брак ошибкой.
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*запрещён в РФ
Давид Сократян (фото: Instagram* @bortich)
Впервые о том, что у Бортич появился новый возлюбленный стало известно в конце февраля. Тогда актриса опубликовала фотографию, на котором была видна лишь рука её спутника, на которого она смотрела игриво.
Актёр появился на свет в китайском городе Цзямусы в семье китаянки и армянина. Когда мальчику было три года, родители развелись. Ранее детство Давид провёл в Китае и Грузии, а в школу пошёл в городе Петушки Владимирской области. После окончания поступил в ГИТИС. Сократян сыграл в сериалах «Трудные подростки», «Курьеры», «Неверные» и в других проектах.
Давид Сократян (фото: Instagram* @bortich)
Напомним, что до этого Бортич состояла в отношениях с состоятельным бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Александра. Бывшие супруги сохранили дружеское общение ради ребёнка
Также за плечами актрисы брак с рэпером Вячеславом Воронцовым, более известным под псевдонимом Мезза. Расставанием с ним стало болезненным для Бортич, которая позже признавалась, что считает брак ошибкой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова