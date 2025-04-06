Расставшиеся Павел Табаков и Софья Синицына вместе сводили дочь Мию в кафе

Павел Табаков (фото: Instagram* @tabakov_pavel)
Павел Табаков и Софья Синицына, расставшиеся незадолго до рождения дочери Мии, воссоединились ради ребёнка накануне. Семья посетила одно из столичных кафе.
Актриса опубликовала кадр с четырёхлетней дочерью, занявшей стул с наброшенной на него мужской курткой.
Ранее Синицына рассказывала, что разрыв с Табаковым произошёл потому, что они не сошлись в принципиальных вопросах. Роман актёров длился всего полгода, но в итоге у них родилась дочь.
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*запрещён в РФ
«Охрана папиного стула», – подписала снимок Синицына, отметив на нём аккаунт Табакова.Мия Табакова (фото: Instagram* @yasinitsyna)
Ранее Синицына рассказывала, что разрыв с Табаковым произошёл потому, что они не сошлись в принципиальных вопросах. Роман актёров длился всего полгода, но в итоге у них родилась дочь.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова