Блогер Виктория Боня показала редкие детские фото дочери Анджелины

03 ноября 2025, 04:30

Виктория Боня с дочкой Анджелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Блогер Виктория Боня опубликовала редкие детские фотографии своей дочери Анджелины. Звезда пояснила в личных соцсетях, что нашла кадры маленькой красавицы в старых семейных альбомах.





Боня призналась, что избегала «выкладывать» дочку онлайн, пока та была малышкой. Из-за этого в блоге знаменитости тяжело найти детские фото Анджелины.



Дочка Виктории Бони Анджелина (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Однако теперь девочка подросла, ничего не стесняется и даже с радостью «мелькает» в постах мамы, поэтому Виктория со спокойной душой выложила «новые старые» снимки.





«Нашла в старых альбомах много детских фоток и хочу им поделиться с вами», — подписала Боня.