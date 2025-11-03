Блогер Виктория Боня показала редкие детские фото дочери Анджелины
Блогер Виктория Боня опубликовала редкие детские фотографии своей дочери Анджелины. Звезда пояснила в личных соцсетях, что нашла кадры маленькой красавицы в старых семейных альбомах.
Боня призналась, что избегала «выкладывать» дочку онлайн, пока та была малышкой. Из-за этого в блоге знаменитости тяжело найти детские фото Анджелины.
Однако теперь девочка подросла, ничего не стесняется и даже с радостью «мелькает» в постах мамы, поэтому Виктория со спокойной душой выложила «новые старые» снимки.
«Нашла в старых альбомах много детских фоток и хочу им поделиться с вами», — подписала Боня.Напомним, что 13-летняя Анджелина является единственной дочерью блогерши от ее бывшего возлюбленного, бизнесмена Алекса Смерфита.
Виктория живет в коттедже в Монако. По ее словам, в доме несколько спален, большая гостиная и терраса, а также прямой выход на пляж.
Боня часто делится размышлениями о стиле, красоте и поведении современных подростков в своих публикациях, вовлекая в такие видео Анжелину. Подробнее о дочке знаменитости читайте в нашем материале.