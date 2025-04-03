«Засохла вобла»: похудевшая жена Александра Цекало шокировала поклонников фото груди

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
34-летняя художница и супруга Александра Цекало Дарина Эрвин недавно поразила поклонников своим обновленным образом. Она поделилась новыми фотографиями, на которых продемонстрировала свою фигуру во время свежей фотосессии.
С минимальным макияжем, подчеркивающим ее естественную красоту, Дарина собрала волосы назад, открыв свои эльфийские ушки. Уроженка Казахстана позировала, демонстрируя стройную фигуру, а сквозь одежду просвечивалась ее грудь. Она улыбалась в объектив камеры, выглядела свежей и жизнерадостной.
Тем не менее, уши девушки стали предметом обсуждения среди ее поклонников. Дарину засыпали вопросами о том, что она с ними сделала. Художница уже объясняла, что не прибегала к изменениям, а просто перестала стесняться и прятать их.
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Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
Тем не менее, уши девушки стали предметом обсуждения среди ее поклонников. Дарину засыпали вопросами о том, что она с ними сделала. Художница уже объясняла, что не прибегала к изменениям, а просто перестала стесняться и прятать их.
«Засохла вобла», — критикуют знаменитость подписчики.
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Анастасия Хохлова