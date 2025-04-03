«Засохла вобла»: похудевшая жена Александра Цекало шокировала поклонников фото груди

В день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв приехал на её могилу с букетом роз (актриса похоронена на Троекуровском кладбище в Москве — прим. ред.). Вместе с ним была и их общая дочь — шестилетняя Мила. Видео опубликовало издание Super.