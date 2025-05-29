Равшана Куркова показала подросших детей, рождение которых скрывала

Равшана Куркова (Фото: Инстаграм*/rav_shana)

Равшана Куркова поделилась с подписчиками фотографиями своих детей, рождение которых ранее скрывала. Звездная мама, прежде избегавшая публичности наследников, все чаще показывает 4-летнего Гаспара и 2-летнюю Самиру. Забавные кадры с ними она выложила на своей странице в социальной сети.



​Мальчика она запечатлела во время игры на детской площадке — тот спокойно отреагировал на съемку. Его младшая сестра не смотрела в камеру, но тоже привыкла к повышенному вниманию: девочка впервые снялась в кино в возрасте девяти месяцев.

Кадр из видео (Инстаграм*/rav_shana)

По данным издания Super, актриса родила сына в 2021-м, но сообщила об этом лишь через год. С отцом ребенка — бизнесменом Сергеем Амаряном — она рассталась сразу после его рождения. Дочь появилась на свет в 2023-м, но личность второго родителя до сих пор остается неизвестной.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Лидия Пономарева

Что думаешь?

2 0 0 0 0 2