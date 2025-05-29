Равшана Куркова показала подросших детей, рождение которых скрывала
Равшана Куркова поделилась с подписчиками фотографиями своих детей, рождение которых ранее скрывала. Звездная мама, прежде избегавшая публичности наследников, все чаще показывает 4-летнего Гаспара и 2-летнюю Самиру. Забавные кадры с ними она выложила на своей странице в социальной сети.
По данным издания Super, актриса родила сына в 2021-м, но сообщила об этом лишь через год. С отцом ребенка — бизнесменом Сергеем Амаряном — она рассталась сразу после его рождения. Дочь появилась на свет в 2023-м, но личность второго родителя до сих пор остается неизвестной.
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