Равшана Куркова показала подросших детей, рождение которых скрывала

29 мая 2025, 19:47

Равшана Куркова (Фото: Инстаграм*/rav_shana)

Равшана Куркова поделилась с подписчиками фотографиями своих детей, рождение которых ранее скрывала. Звездная мама, прежде избегавшая публичности наследников, все чаще показывает 4-летнего Гаспара и 2-летнюю Самиру. Забавные кадры с ними она выложила на своей странице в социальной сети.