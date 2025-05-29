Успенская рассказала, как прабабушка называла ее выродком: «Я бы тебя утопила в корыте»

29 мая 2025, 19:34

Успенская призналась, что прабабушка называла ее «выродком» и грозилась утопить

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская призналась, что ее воспитывала прабабушка. Артистка вспомнила, что родственница называла ее «выродком» и грозилась утопить.





Исполнительница хита «Гитара» стала гостьей шоу «Что было дальше?» с известными комиками. Герои обычно делятся смешными историями из жизни, однако порой бывают и грустные. Так, Любовь вспомнила, как с ней общалась прабабушка.



Со слов Успенской, женщина являлась еврейкой и плохо говорила по-русски.





«Если бы я знала, что ты будешь такой выродок, я бы тебя утонула в корыте. Утопила – утонула», — откровенничала артистка.