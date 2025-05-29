Успенская рассказала, как прабабушка называла ее выродком: «Я бы тебя утопила в корыте»
Успенская призналась, что прабабушка называла ее «выродком» и грозилась утопить
Певица Любовь Успенская призналась, что ее воспитывала прабабушка. Артистка вспомнила, что родственница называла ее «выродком» и грозилась утопить.
Исполнительница хита «Гитара» стала гостьей шоу «Что было дальше?» с известными комиками. Герои обычно делятся смешными историями из жизни, однако порой бывают и грустные. Так, Любовь вспомнила, как с ней общалась прабабушка.
Со слов Успенской, женщина являлась еврейкой и плохо говорила по-русски.
«Если бы я знала, что ты будешь такой выродок, я бы тебя утонула в корыте. Утопила – утонула», — откровенничала артистка.
Ведущие еще раз спросили, точно ли прабабушка говорила о певице. Любовь подтвердила это и повторила слово «выродок».
Еще Успенская рассказала, что в Кисловодске за нее стрелялись чеченцы. С 16 лет певица выступала в ресторанах и поведала о наиболее запоминающемся мероприятии.
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