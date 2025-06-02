Рэпер ST выступил на детском концерте в Кремлевском дворце

02 июня 2025, 19:23

Рэпер ST (Фото: Телеграм/stpoet)

Александр Степанов, также известный как рэпер ST, принял участие в «Дискотеке Детского радио» в ГКД. Об этом пишет интернет-издание «Страсти».





Исполнитель посетил мероприятие с женой и детьми, которые поддерживали его и за кулисами, и в зале. Во время беседы с журналистами он рассказал о своем треке «Заниматься спортом».

«Я отдал ее полностью «Непоседам». Они перепели ее в детском варианте без моего участия. У этой песни очень хорошая ротация на Детском радио. А сегодня, в честь праздника и концерта, мы решили исполнить ее вместе. Недавно вышел клип, все это для детей», – поделился артист.

«Взрослая музыка – это какая? Мы же все большие дети. Нет, взрослой музыки будет очень много. У нас в этом году состоится замечательный симфонический концерт. Там будет презентация трека с одним большим артистом», – ответил он.