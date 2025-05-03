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«Бросается в глаза»: Жена Петросяна раскритиковала игру актрисы в фильме «Кракен»

Татьяна Брухунова назвала очень плохой игру Дианы Пожарской в фильме «Кракен»
Диана Пожарская (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Диана Пожарская (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оценила в соцсетях игру актрисы Дианы Пожарской в фильме «Кракен». По мнению Брухуновой, героиня Дианы получилась «плоской и пустой».
«Это особенно «бросается в глаза» на фоне выразительных и более прописанных (даже) второстепенных персонажей, они, несмотря на ограниченное экранное время, выглядят живыми и интересными», — считает Брухунова.

Супруга Евгения Вагановича добавила, что Пожарская «не справилась с персонажем», а ее роль «просела» в актерском плане.

Накануне о фильме «Кракен» высказывался кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что картина провалилась в прокате и порекомендовал россиянам отложить киносеансы «на потом».

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#евгений петросян
«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете
Сати Казанова защищает дочь от общества на основе материнского инстинкта
03 мая 2025, 17:07

Сати Казанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Сати Казанова защищает свою дочь от общества, не раскрывает ее имя и лицо, основываясь на материнском инстинкте. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.
«Во-первых и в-главных, она пока маленькая. У нее нет, как я верю, такой определенной защиты, она еще хрупкая очень. Я так ее чувствую. Это просто мой материнский инстинкт», — сказала звезда эстрады.
О том, что Сати Казанова впервые стала матерью, сообщалось в конце октября прошлого года. Исполнительница сингла «Семь восьмых» рассказывала, что хотела родить дома, но в итоге из-за поздней беременности родила в перинатальном центре, воссоздав в нем домашнюю атмосферу.

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Анна Заворотнюк опубликовала фото с новорожденным сыном Марселем
03 мая 2025, 16:44

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсетях фотографии с новорожденным сыном.
На одном из снимков девушка держит малыша Марселя на руках зимой, стоя рядом с заснеженной елкой. На втором рядом с мальчиком стоит торт с золотой надписью «Добро пожаловать домой». Кондитерское изделие украшено симпатичным медвежонком. А на третьем фото девушка наблюдает за ребенком, который лежит в люльке.
Анна Заворотнюк родила первенца Марселя 2 апреля. О ее беременности стало известно в декабре, а за несколько месяцев до этого она признавалась, что стала замужней в 2022 году. Имя избранника не раскрывается, но журналисты считают, что речь идет о бизнесмене Тимуре Исмаилове.

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Бывшая солистка «Демо» показала фигуру после отказа от сахара
Экс-солистка «Демо» Зверева отказалась от сахара из-за страха за свое здоровье
03 мая 2025, 15:36

Саша Зверева (Фото: Instagram*/sashazvereva)

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева отказалась от сахара из-за страха за собственное здоровье. Подробностями солистка поделилась в соцсетях.
По словам Зверевой, она увидела показания глюкометра, говорящие о преддиабетическом состоянии. При этом женщина благодарна за сложившуюся ситуацию, ведь ей удалось привести в порядок фигуру.

Фото: Instagram*/sashazvereva

«Очень благодарна моему преддиабету за эту фигуру, (…) от которой я в диком восторге…», — подписала Зверева видеокадры.
Звезда добавила, что благодаря отказу от сахара, она избавилась от «незаметного мусора» в жизни.

«За все благодарю», — подытожила Зверева.
Ранее сообщалось, кто из известных блогеров решил попробовать себя в политике.

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Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу
Певица Диана Гурцкая посвятила пост скончавшемуся мужу
03 мая 2025, 15:04

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая посвятила пост в честь своего умершего мужа. Сегодня Петру Кучеренко исполнилось бы 48 лет.
20 мая 2023-го года Петр скончался из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в Минеральных Водах. Муж певицы умер, несмотря на усилия медиков.

«Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала Диана в личном блоге.

Диана и Петр поженились в сентябре 2005 года. У пары родился сын. В 2022 году певице было присвоено звание Народной артистки России.

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«Мы все тебя очень любим!»: Боярская опубликовала видео с Козловским в день его 40-летия
Боярская поздравила Козловского с днем рождения
03 мая 2025, 14:33

Лиза Боярская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Видео с актером Данилой Козловским опубликовала в соцсетях артистка Елизавета Боярская. Исполнитель главной роли в фильме «Одиночка» отмечает сегодня 40-летний юбилей.
«Даня! Данечка! Дорогой друг! Дорогой и любимый партнер. Дорогой однокурсник! С днем рождения! Будь счастлив — как мы на этой фотографии! Мы все тебя очень любим! Мы всегда рядом!» — сказано в поздравлении.


Фото: Instagram*/lizavetabo

Бьюти-обозреватели отмечают, что у Козловского был конфликт с Виталием Бородиным, который возглавляет Федеральный антикоррупционный проект. Артист не работал на родине два года. Известно о сотрудничестве Козловского с режиссером театра Саввой Савельевым. После премьеры моноспектакля «Frank» на Кипре в феврале прошлого года, исполнитель главной роли в фильме «Духлесс» гастролировал по Азии и Европе.

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