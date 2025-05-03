«Бросается в глаза»: Жена Петросяна раскритиковала игру актрисы в фильме «Кракен»

Диана Пожарская (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оценила в соцсетях игру актрисы Дианы Пожарской в фильме «Кракен». По мнению Брухуновой, героиня Дианы получилась «плоской и пустой».
«Это особенно «бросается в глаза» на фоне выразительных и более прописанных (даже) второстепенных персонажей, они, несмотря на ограниченное экранное время, выглядят живыми и интересными», — считает Брухунова.
Супруга Евгения Вагановича добавила, что Пожарская «не справилась с персонажем», а ее роль «просела» в актерском плане.
Накануне о фильме «Кракен» высказывался кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что картина провалилась в прокате и порекомендовал россиянам отложить киносеансы «на потом».
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