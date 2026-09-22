«Разбирайтесь сами»: Кудрявцева устала от разборок после слов Гордон
Лера Кудрявцева намекнула на Катю Гордон после ее откровенного интервью
Лера Кудрявцева решила не оставлять без внимания недавнее интервью Кати Гордон. Телеведущая опубликовала ролик под знаменитую озвучку из сериала «Отчаянные домохозяйки» и заявила, что больше не хочет участвовать в чужих разборках.
Поводом для реакции могло стать интервью Гордон, в котором та откровенно рассказывала о своих непростых отношениях с Кудрявцевой и вспоминала период их дружбы. При этом напрямую имя Кати Лера не назвала, оставив подписчикам возможность самим догадаться, кому адресовано ее послание.
«Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше», — заявила Кудрявцева.Резкая формулировка сразу вызвала обсуждение в комментариях. Пользователи пытаются понять, действительно ли телеведущая таким образом отреагировала на слова Гордон или ее публикация связана с общим потоком сплетен и конфликтов вокруг личной жизни.
Сама Лера конкретных имен не назвала, поэтому официально связывать ее заявление именно с Кате Гордон пока нельзя. Однако совпадение по времени поклонники звезд уже активно обсуждают.