«Разбирайтесь сами»: Кудрявцева устала от разборок после слов Гордон

22 сентября 2026, 17:13

Лера Кудрявцева намекнула на Катю Гордон после ее откровенного интервью

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева решила не оставлять без внимания недавнее интервью Кати Гордон. Телеведущая опубликовала ролик под знаменитую озвучку из сериала «Отчаянные домохозяйки» и заявила, что больше не хочет участвовать в чужих разборках.





Поводом для реакции могло стать интервью Гордон, в котором та откровенно рассказывала о своих непростых отношениях с Кудрявцевой и вспоминала период их дружбы. При этом напрямую имя Кати Лера не назвала, оставив подписчикам возможность самим догадаться, кому адресовано ее послание.





«Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше», — заявила Кудрявцева.