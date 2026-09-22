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«Разбирайтесь сами»: Кудрявцева устала от разборок после слов Гордон

Лера Кудрявцева намекнула на Катю Гордон после ее откровенного интервью
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева решила не оставлять без внимания недавнее интервью Кати Гордон. Телеведущая опубликовала ролик под знаменитую озвучку из сериала «Отчаянные домохозяйки» и заявила, что больше не хочет участвовать в чужих разборках.



Поводом для реакции могло стать интервью Гордон, в котором та откровенно рассказывала о своих непростых отношениях с Кудрявцевой и вспоминала период их дружбы. При этом напрямую имя Кати Лера не назвала, оставив подписчикам возможность самим догадаться, кому адресовано ее послание.

«Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше», — заявила Кудрявцева.
Резкая формулировка сразу вызвала обсуждение в комментариях. Пользователи пытаются понять, действительно ли телеведущая таким образом отреагировала на слова Гордон или ее публикация связана с общим потоком сплетен и конфликтов вокруг личной жизни.

Сама Лера конкретных имен не назвала, поэтому официально связывать ее заявление именно с Кате Гордон пока нельзя. Однако совпадение по времени поклонники звезд уже активно обсуждают.
Софья Метелева

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