«Ни слова правды»: Алсу уличила экс-супруга и его адвоката во лжи и попытке очернить её имя

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа, но страсти по поводу их расставания продолжают кипеть. Так, Алсу заявила, что адвокат Абрамова Александр Добровинский пиарится за ее счет. В материале «Радио 1» расскажем, что на этот раз стало поводом для обвинений.
Иск Алсу в суд ЛондонаАлександр Добровинский в разговоре с Телеграм-каналом SHOT заявил, что Алсу приняла решение подать иск о разделе имущества в суд Великобритании, чтобы судиться за проданный ею же самой 9 лет назад пентхаус в Лондоне. Якобы недвижимость продали за 8 миллионов фунтов, а текущая стоимость составляет около 15 миллионов фунтов. И, судя по всему, есть какая-то лазейка, которая помогает получить дополнительные средства.
Добровинский заявил, что если представители Алсу планируют инициировать судебное разбирательство в лондонском суде, им нужно «выловить» Яна Абрамова на территории Британии и вручить соответствующие бумаги. Только в таком случае дело сможет быть рассмотрено в суде Лондона.
Алсу имеет двойное гражданство. У певицы с 2022 года есть паспорт Великобритании и теперь, по версии Добровинского, она намерена воспользоваться своим правом судиться в Лондоне.
Развод из-за СВО, громкие скандалы и связь с НЛО: как сейчас живет певица Катя Лель
Алсу ответила на обвиненияПевица не стала молчать и опровергла заявления Добровинского о подаче иска в Великобритании. Кроме того, ранее адвокат намекал, что Алсу может состоять в отношениях.
«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию — стало понятно, что у Алсу своя личная жизнь», — утвреждал адвокат.Артистка обвинила адвоката своего бывшего супруга в пиаре на её имени и попытках очернить имя. На эмоциях Алсу также прикрепила к публикации массу заголовков информагентств и поставила хештег «врет».
«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя. Другого объяснения у меня нет. Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет. Врет», — написала артистка в социальных сетях.Также Алсу призвала журналистов не распространять непроверенные сведения и уважать свою профессию.
Почему Алсу и Абрамов развелисьАлсу подала на развод в мае 2024 года спустя 18 лет совместной жизни. Официальная причина не разглашалась, но фанаты певицы предполагают, что причиной раздора стала модель Анастасия Решетова, подозреваемая в связи с Абрамовым.
«Существует мнение, что Ян Абрамов действительно изменил с Настей Решетовой», — отмечал журналист Антон Беккужев.Бывшая возлюбленная рэпера Тимати летом заявила в соцсетях, что не стала бы вступать в отношения с женатым мужчиной. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также заявила, что избранник старше нее на три года. На это Алсу коротко ответила: «Врет».
«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — говорила Лера Кудрявцева.27 августа Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Алсу и официально развел их с бизнесменом.
Читайте также:
Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона
Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым
Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
Алина Юрчак