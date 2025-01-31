«Раздал огня»: Яна Рудковская восхитилась формой Дэвида Бекхэма в откровенной фотосессии

Яна Рудковская (Фото: соцсети)
Яна Рудковская восхитилась физической формой 49-летнего Дэвида Бекхэма и опубликовала его снимки в нижнем белье.
«Дэвид Бекхэм раздал огня в новой фотосессии для Hugo Boss. Таких откровенных мужских кадров в моем канале, кажется, и не было. Футболист разделся до нижнего белья и покрасовался своим рельефным телом», — написал Рудковская в своем Telegram-канале.
Дэвид Бекхем (Фото: соцсети)
Она отметила, что эта фотосессия стала одной из самых рискованных в его карьере и пожелала всем мужчинам иметь такой торс к 49 годам.
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