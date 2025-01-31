«Я с пузиком»: Виолетта Чиковани сделала откровенное признание

Виолетта Чиковани (Фото: соцсети)
30-летняя певица Виолетта Чиковани призналась, что перестала откровенно одеваться из-за наличия «пузика».
Так, певица призналась, что набрала лишний вес и теперь стесняется носить слишком открытую одежду.
Кроме того, она отметила плохую работу визажиста, который сделал ей неудачный макияж на съемки.
Чиковани также рассказала, что было время, когда она по влиянию моды хотела казаться богаче, чем есть на самом деле. Девушка хвасталась брендовыми вещами, однако это были подделки.
Ранее Чиковани встречалась с нынешним возлюбленным Ксении Бородиной и раскрыла о нем некоторые подробности.
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«Я потолстела. Я сейчас вешу 65 килограммов, надо 10 надо сбросить. Стыдно иногда слишком откровенно одеваться. Я с пузиком. Честно, пузико небольшое есть. Я смотрю себя на интервью, вот у Алены Блин я была, Господи, какая я там страшная! Смотрю на себя, думаю, как можно быть такой жирной. Это ужас. У меня там столько отеков. У меня такое лицо, крупное», — откровенно призналась Чиковани.
Кроме того, она отметила плохую работу визажиста, который сделал ей неудачный макияж на съемки.
Чиковани также рассказала, что было время, когда она по влиянию моды хотела казаться богаче, чем есть на самом деле. Девушка хвасталась брендовыми вещами, однако это были подделки.
«Недавно летела в экономе с Бали. И думала подняться в бизнес, подснять видео, как будто я там лечу. Потом подумала, да зачем мне это надо. Такие моменты бывают. Хочется, а пока не дотягиваю. Хотя я сейчас нормально зарабатываю», — заверила блогер.
Ранее Чиковани встречалась с нынешним возлюбленным Ксении Бородиной и раскрыла о нем некоторые подробности.
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Элина Позднякова