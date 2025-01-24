«Раздеваться мне особо не предлагали»: актриса Ломоносова назвала неприемлемые роли

Ольга Ломоносова (фото: соцсети)
Российская актриса Ольга Ломоносова затруднилась ответить на вопрос, какие роли в кино она сочла бы неприемлемыми, хоть и упомянула, что от некоторых предложений в своей карьере ей приходилось отказываться. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.
«Сложно сказать, на какую не соглашусь. Никогда не задумывалась над этим. Были в моем творчестве какие-то предложения, от которых я отказывалась. Но не потому, что я такое никогда не играю и это табу. Раздеваться мне особо не предлагали», — ответила с улыбкой она.Ломоносова пояснила, что сейчас у нее нет явной роли мечты, но были в карьере и такие, которые очень интересовали и захватывали. Актриса подчеркнула, что, если роль интересна, то все неудобства и переживания отходят на второй план, дело лишь в том, что встречаются они нечасто.
Читайте также:
Глюк'oZa раскрыла, куда поехала после скандала в России
Адвокат опровергла слухи об огромных алиментах Прилучного в пользу Муцениеце
«Я была ночной жрицей»: Волочкова раскрыла подробности отдыха на Мальдивах
Данил Пономарев