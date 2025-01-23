«Я была ночной жрицей»: Волочкова раскрыла подробности отдыха на Мальдивах

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что во время отдыха на Мальдивах у нее произошел срыв. Так она назвала съеденный в день рождения маленький тортик, сообщает «Газета.Ru».
Экс-прима Большого тетра отметила, что у нее нет тяги к сладкому, но десерт ей решили подарить менеджеры острова.
Волочкова добавила, что на Мальдивах практически не употребляла спиртного, лишь «чуть-чуть». В основном она отдавала предпочтение отвару из имбиря, лайма и лаврового листа, который ей каждый день готовили в термосе.
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«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким. Меня Сережа Зверев всегда называет ночной жрицей в таких случаях, ну вот я и была ночной жрицей», — приводит издание слова балерины.
Волочкова добавила, что на Мальдивах практически не употребляла спиртного, лишь «чуть-чуть». В основном она отдавала предпочтение отвару из имбиря, лайма и лаврового листа, который ей каждый день готовили в термосе.
«Этот напиток тянет воду из организма, он мочегонный», — пояснила Волочкова.Читайте также:
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Данил Пономарев