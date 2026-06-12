«Разные нюансы»: Адвокат назвала возможных наследников Людмилы Чурсиной

12 июня 2026, 12:35

Адвокат Вербицкая-Линник: Наследство Чурсиной может получить ее племянник

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Смерть народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала тяжелой утратой для поклонников и коллег. Легендарная актриса ушла из жизни в возрасте 84 лет.





Несмотря на всенародную любовь, звезда советского кино не накопила роскошных особняков и дорогих авто, ведя скромный образ жизни, пишет «МК». В последние годы она проживала в Санкт-Петербурге в квартире, принадлежавшей ее сестре.



Кому достанется имущество знаменитости, разъяснила адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По словам эксперта, у Чурсиной нет своих детей, однако есть другие родственники, в частности племянник. Именно их призовут к наследованию по закону, если артистка не оставила завещания.





«В этом случае могут возникнуть разные нюансы. Важно понимать, что наследодатель вправе составить завещание в адрес любого лица. Не важно: родственника или не родственника», — прокомментировала собеседница.