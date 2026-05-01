«Разница всего 30 лет»: Успенская удивила откровением о личной жизни
Певица Любовь Успенская неожиданно поделилась подробностями своей личной жизни и призналась, что сейчас состоит в отношениях с мужчиной, который значительно младше неё. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что подобные романы были в её жизни и раньше, однако сейчас такая история происходит и в настоящем. По её словам, разница в возрасте составляет около 30 лет, но сама она не видит в этом ничего необычного.
Успенская с иронией подчеркнула, что не понимает, почему подобные отношения вызывают столько обсуждений, и дала понять, что чувствует себя комфортно в этом союзе.
Поклонники предполагают, что именно к своему возлюбленному певица спешила после одного из недавних концертов, однако личность избранника она предпочитает не раскрывать.
