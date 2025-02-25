Разрыв с Лукьянчиковой, смерть отца и требования к женщинам: звезда «Молодёжки» Иван Жвакин отмечает своё 33-летие

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
Актёр Иван Жвакин, известный ролью Александра Кострова в сериале «Молодёжка», сегодня празднует день рождения, артисту исполняется 33 года. О том, как складывается его карьера, о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».
Биография Ивана Жвакина
Актёр родился в городе Коркине Челябинской области в семье ветеринара и инспектора безопасности инкассаторов. Хотя никто из родственников не был связан с искусством, Иван с детства грезил об актёрской карьере и постепенно шёл навстречу своей мечте. Он занимался вокалом, учился играть на аккордеоне и ударных, посещал детскую театральную школу под руководством Евгения Егорова.
Жвакину было 16, когда он потерял отца: он утонул в реке. Зарплаты мамы-ветеринара не хватало, и юноша стал подрабатывать: разносил газеты, раздавал рекламные листовки.
Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
Отец артиста очень хотел, чтобы его сын добился успеха в выбранной профессии. С первой попытки Иван поступил в Щепкинское училище.
«Педагогов вспоминаю с теплом, мои однокурсники тоже не последнего десятка, например Юрка Борисов, Ванька Мулин, Дашка Мельникова… В большинстве своём все пошли по профессии. „Щепка“ — это ещё такой институт уютный, со своим милым двориком. Помню, когда занятия заканчивались, кто-нибудь вечерком на гитарке возле памятника песню как закатит… Это комьюнити неподдельно наполненных людей — вот по нему скучаю, и каждому желаю когда-нибудь в своей жизни нечто подобное потрогать и ощутить», — цитирует слова артиста портал StarHit.
Карьера в театре
После окончания вуза Ивана пригласили в Театр Наций в спектакль «Триумф любви». Стоит вспомнить и дипломные постановки, в которых играл актёр: «Времена меняются?», «Зыковы».
Также Жвакин гастролировал со спектаклем «Билокси блюз» и перевоплощался на сцене в Евгения Онегина.
Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
«Молодёжка»
Кинодебют Ивана состоялся в сериале «Универ», затем последовала роль в фильме «Бабье царство». Всенародную любовь принесла Жвакину его игра в сериале «Молодёжка».
«Стадионы, премьеры, различные мероприятия, где мы видели просто невероятную реакцию, масштабы народной любви потрясали. Больше всего запомнилось, когда в торговом центре за три часа <…˃ мы сфотографировались, наверное, с 3,5 тыс. человек. Почувствовать энергетику каждого дорогого стоило. Я и сейчас не могу отказать», — вспоминал актёр.Иван Жвакин на съёмках сериала «Молодёжка» (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
К роли Александра Кострова Иван вернулся в прошлом году. Премьера «Молодёжки. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года. Известно также, что сериал продлён на второй сезон.
«Мы тряхнули стариной, на коньках уже как рыбы в воде», — отмечал Жвакин.
Фильмы с Иваном Жвакиным
Иван также снялся в сериале «Метод Фрейда», в котором исполнил роль одного из альпинистов.
Позднее Иван принял участие в съёмках фильма о пограничниках «На дальней заставе», снялся в сериале о Регине Збарской «Красная королева», в биографической драме о судьбе Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив». Потом были «Танцы насмерть», «По щучьему велению», «Московские тайны», детектив «Карта памяти» и комедия «Галя, у нас отмена». В мелодраме «Свет в окне» Жвакин и вовсе сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов.
Любимый кот Ивана по кличке Стэнли Ипкисс (Фото: Телеграм @zhvaka74)
Иван Жвакин сейчас
Иван часто ездит к детям в хоккейные лагеря, в лагерь «Артек». Также актёр планирует развивать свои вокальные способности. Жвакин в своё время пел и в хоре, и в Щепкинском училище.
Факты об актёре
Во время перерыва между съёмками сериала «Молодёжка» Иван Жвакин успел приобрести небольшой участок с домом. Актёр холост, живёт вместе с любимым котом по кличке Стэнли Ипкисс, сейчас подробности своей личной жизни он не раскрывает. Около трёх лет Иван состоял в отношениях с актрисой Ксенией Лукьянчиковой. Они познакомились во время съёмок сериала «Красная королева», где Ксения исполнила роль манекенщицы Регины Збарской. Почему же пара рассталась?
Иван Жвакин и Ксения Лукьянчикова (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
«Просто разный характер и разные темпераменты. Такое бывает», — объяснил причину разрыва с Ксенией Иван.Часто в интервью Жвакин представляет идеал любимой женщины.
«Не то, чтобы у меня были какие-то особенные требования. <…˃ Когда понимаешь, что с этим человеком тебе хорошо, когда возникает мощнейшая сцепка. Все девушки, с которыми я был в отношениях, замечательные, и я каждую боготворю. Но какой-то из последних фильтров не совпадал, и приходилось расставаться», — рассказывал актёр.
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Анастасия Чубина