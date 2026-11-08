«Разум победил»: Алёна Водонаева рассказала, как поддерживает стройную фигуру

08 ноября 2026, 07:16

Алёна Водонаева рассказала о питании на отдыхе для поддержания фигуры

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева в личном блоге рассказала о своём питании для поддержания стройной фигуры.





Звезда сейчас отдыхает, но даже на отдыхе она не позволяет себе лишних калорий. Выбирая завтрак на шведском столе, Алёна отдаёт предпочтение здоровой пище, хотя искушение было сильным.

«Может, была не была? И блинов поесть? Я всё‑таки на отдыхе. Что я, не заслужила? С другой стороны, надо помнить, сколько мне лет... И есть белок. Разум победил», — сказала Водонаева и взяла завтрак из трёх яиц, огурца и рыбы.