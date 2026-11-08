«Планка высока»: Анастасия Волочкова разыскивает мужчину для «союза на равных»

08 ноября 2026, 06:10

Балерина Волочкова заявила о поисках настоящей любви

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что по‑прежнему верит в возможность личного счастья и ждёт встречи с тем самым человеком. В интервью Елене Ханге артистка откровенно рассказала, какими качествами должен обладать её избранник.





По словам Волочковой, у неё довольно высокие требования к потенциальному партнёру. Экс-прима Большого театра не скрывает, что мужчина с небольшой зарплатой её не устроит, так как важно, чтобы спутник мог достойно ухаживать и радовать приятными сюрпризами. При этом Волочкова подчёркивает, что избраннику с ней будет непросто, потому что у неё сильный характер, и союз должен строиться на равенстве и взаимном соответствии.



«Я встречу свою любовь! Знаю, что есть этот человек на земле. У меня планка, конечно, высока… Это должен быть союз на равных», — поделилась артистка.