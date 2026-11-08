«Завтрак русского мужика»: Shaman продолжил «патриотический» тренд
Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) порадовал подписчиков новым постом в Telegram‑канале. Артист поделился кадрами своего завтрака.
На видео музыкант в тельняшке и чёрной шапке режет батон, щедро смазывает его майонезом и дополняет внушительной порцией колбасы. Публикация моментально собрала бурю реакций. Пользователи не удержались от шуток: «С таким завтраком русский мужик скоро в камеру телефона не поместится», «Ой, убила бы меня мама за такую нарезку колбасы», «Нечего сухомятничать! И сала, сала подрежь!».
Это не первый юмористический контент от артиста: ранее Shaman опубликовал ролик, где в шутку бреется топором под песню «Я русский мужик». А в октябре он выпустил трек с ироничным посылом. Герой композиции не жалует «Луи Виттоновну» и «Аллу Айфоновну», зато с теплом относится к «Надежде Квасовне» и «Любови Пивасовне» — и призывает слушателей не стесняться быть собой.
Образ «простого русского мужика» в творчестве и соцсетях артиста явно находит отклик у аудитории. Сочетание самоиронии, нарочитой «бытовой брутальности» и узнаваемого стиля делает такие публикации вирусными.
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