«Завтрак русского мужика»: Shaman продолжил «патриотический» тренд

08 ноября 2026, 02:31

Певец Shaman назвал батон с майонезом завтраком «русского мужика»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) порадовал подписчиков новым постом в Telegram‑канале. Артист поделился кадрами своего завтрака.