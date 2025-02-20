Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой сбривает волосы со лба

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: samoilovaariela)
Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела продолжает эксперименты над своей внешностью. На этот раз поклонники заметили, что девочка сбрила со лба волосы.
Джиган опубликовал новое семейное фото. Подписчики обратили внимание на странный лоб его старшей дочери и поняли, что подросток сбривает со лба волосы.
При этом звездные родители не вмешиваются и считают, что ребенку необходимо давать волю для самовыражения. При этом ребенка они поддерживают в любом случае.
Ранее сообщалось, что накануне дня рождения сын Давид неожиданно попросил родителей подарить ему корову. Самойлова любит баловать детей, а их дни рождения всегда превращает в грандиозное торжество. В честь пятилетия Давида свой дом они превратили в целую саванну: мальчика развлекали аниматоры в костюмах диких животных, а декорации представляли африканские виды.
Корову ребенку тоже предоставили, однако он заявил, что передумал заводить такое животное после информации, что за ним нужно убирать продукты жизнедеятельности.
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При этом звездные родители не вмешиваются и считают, что ребенку необходимо давать волю для самовыражения. При этом ребенка они поддерживают в любом случае.
Ранее сообщалось, что накануне дня рождения сын Давид неожиданно попросил родителей подарить ему корову. Самойлова любит баловать детей, а их дни рождения всегда превращает в грандиозное торжество. В честь пятилетия Давида свой дом они превратили в целую саванну: мальчика развлекали аниматоры в костюмах диких животных, а декорации представляли африканские виды.
Корову ребенку тоже предоставили, однако он заявил, что передумал заводить такое животное после информации, что за ним нужно убирать продукты жизнедеятельности.
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Элина Позднякова