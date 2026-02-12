«Утомил»: Музыкальный критик объяснил, почему SHAMAN перестал интересовать публику
Сергей Соседов объяснил потерю популярности SHAMAN однообразием репертуара
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) потерял былую популярность. Причиной он назвал однообразие репертуара.
В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что интерес публики угас из-за отсутствия новых хитов.
«Песни Дронова превратились в какой-то момент в лозунги, чрезмерно политизированы они, поэтому людей это начинает утомлять. В музыке должно быть место не только лозунгам, но и творчеству», — подчеркнул критик.При этом журналист добавил, что многие коллеги ждут от Дронова работ, которые покажут другие стороны его таланта.
«Вы знаете, ему не хватает лирических и романтических песен. Нужны истории любви, драмы, нервы. Тем более сейчас есть из чего черпать нужные эмоции», — сказал Сергей.Соседов призвал певца экспериментировать и отказаться от исполнения однотипных композиций.