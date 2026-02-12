«До 8 лет лишения свободы»: Регине Тодоренко может грозить уголовное дело

12 февраля 2026, 21:11

Адвокат Власова: против Регины Тодоренко могут возбудить уголовное дело

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Адвокат Ольга Власова допустила возможность возбуждения уголовного дела против Регины Тодоренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поводом стал рассказ телеведущей в шоу «Пожалуйста, не рассказывай». Тодоренко призналась, что дала мёд человеку с аллергией, поскольку считает причины болезней психосоматическими. Знакомый звезды пережил отёк Квинке, ситуация едва не привела к летальному исходу.

«Если вред здоровью был и потерпевший обратится с заявлением, может быть возбуждено уголовное дело по статьям, которые зависят уже от причинённого вреда здоровью», — заявила Власова.