Развлечения Ахмадулиной с обнаженными женщинами, приемный ребенок и измены — как поэтесса пыталась сохранить брак с Нагибиным

Белла Ахмадулина (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)
Белла Ахмадулина и Юрий Нагибин, оба принадлежащие к касте поэтов-шестидесятников, стали яркой парой в мире литературы и массовой культуры. Их выступления собирали многотысячные аудитории, а хвалить их стихи считалось признаком хорошего тона.
Несмотря на успехи в творчестве, личная жизнь пары оказалась полна трудностей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Развод Беллы Ахмадулиной с Юрием Нагибиным стал для неё настоящим испытанием. В надежде вернуть мужа, она решилась на поступок, который можно назвать и глупым, и поэтическим.
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Первый бракБелла Ахмадулина родилась в обеспеченной семье: её отец был заместителем министра, а мать служила в КГБ. В 1957 году она вышла замуж за Евгения Евтушенко, самого популярного поэта своего времени. Однако их брак быстро распался после того, как Белла сделала аборт по настоянию мужа, не смогла простить его нежелание стать отцом.
Новый роман с Юрием НагибинымСпустя некоторое время после развода с Евтушенко, в жизни Беллы появился Юрий Нагибин. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, их отношения развивались стремительно. Нагибин, уже переживший несколько разводов, не обращал внимания на общественное мнение. Вскоре они расписались.
Алкоголь и светская жизньСоюз Ахмадулиной и Нагибина отличался не только творческой активностью, но и значительным употреблением алкоголя. Молодая жена часто перепивала своего мужа, что вызывало беспокойство у окружающих. Их жизнь была насыщена светскими тусовками и романами, что добавляло напряженности в отношениях.
Фото: iStock/Thales Antonio
Роман с Василием ШукшинымВ 1964 году Белла завела роман с известным актёром и режиссёром Василием Шукшиным, который предложил ей небольшую роль в фильме «Живет такой парень». Это ещё больше усугубило ситуацию в браке с Нагибиным, который устал от постоянных скандалов и легкомысленного поведения жены.
Переломный моментСпустя восемь лет совместной жизни Нагибин решил развестись. Причиной этого стал случай, когда он застал Ахмадулину в компании двух обнажённых женщин, одной из которых была Галина Сокол — жена Евтушенко. Этот инцидент стал последней каплей для Нагибина, который подал на развод.
Развод Беллы Ахмадулиной с Юрием Нагибиным стал для неё настоящим испытанием. В надежде вернуть мужа, она решилась на поступок, который можно назвать и глупым, и поэтическим.
Необычный шагВместе с Галей Сокол, Ахмадулина посетила детский дом, где у них была знакомая директриса. Без каких-либо официальных документов им удалось получить детей: Галине отдали мальчика, а Белле — девочку. Ахмадулина решила назвать свою дочь Анной и дала ей отчество Юрьевна, надеясь, что это поможет восстановить отношения с Нагибиным.
РазочарованиеОднако Нагибин отверг её надежды, заявив: «Даже ради него я жить с тобой не буду!» Он никогда не принимал участие в воспитании девочки, и это стало очередным ударом для Ахмадулиной.
Понимание своего партнёраНа протяжении восьми лет совместной жизни Белла должна была понять, с кем она живёт. Нагибин не любил детей, и ни одна из его шести жен не смогла убедить его завести потомство. К сожалению, у Ахмадулиной также не получилось.
Новый этап в жизниОгорчение от развода вскоре прошло. Белла погрузилась в новый роман с сыном известного балкарского писателя. Позже она вступила в третий брак с Борисом Мессерером.
Последние годыЮрий Нагибин скончался в 1994 году в возрасте 74 лет. Белла Ахатовна пережила своего второго супруга на 16 лет и ушла из жизни в 2010 году.
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Дарья Осипова