Развод Бондарчука с Андреевой принял неожиданный поворот

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На протяжении длительного времени поклонники режиссера Федора Бондарчука не могут разобраться, что происходит в его личной жизни. Весной прошлого года режиссер внезапно перестал появляться на публике со своей супругой Паулиной Андреевой. Осенью в СМИ появилась новость о грядущем разводе пары.
По данным 7Дней.ру., накануне появился слух о том, что супруги могли помириться. Согласно информации источника, Бондарчук и Андреева недавно вместе отдыхали в Таиланде. Однако ни совместных фото, ни других подтверждений этому пока нет.
Стоит отметить, что на днях Бондарчук посетил премьеру сериала «Челюскин. Первые» и снова позировал без кольца.
Напомним, Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году, а через три года у них родился сын Иван.
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Стоит отметить, что на днях Бондарчук посетил премьеру сериала «Челюскин. Первые» и снова позировал без кольца.
Напомним, Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году, а через три года у них родился сын Иван.
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Екатерина Коршунова