Сергей Куприк об уходе из группы «Лесоповал»: «Надо было двигаться дальше»

02 июня 2025, 12:24

Певец Сергей Куприк заявил, что не жалеет об уходе из группы «Лесоповал»

Сергей Куприк (Фото: Инстаграм* @sergeykuprik_official)

Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк рассказал о своем решении уйти из коллектива в 2008 году. За 14 лет работы в группе исполнитель записал порядка 20 альбомов, но после смерти основателя коллектива Михаила Танича избрал новый путь. Об этом он рассказал в беседе с Леди Mail.





Артист отметил, что в начале 90-х коллектив был актуален по тематике и стилю. Однако со временем он осознал, что нельзя стоять на месте.





«Надо было двигаться дальше, развиваться, на «Лесоповале» останавливаться нельзя. Поэтому я принял решение идти дальше сольно. О своем решении я не жалел и не жалею», — подчеркнул Куприк.

«Когда я ушел, столкнулся с тем, что надо выстраивать и налаживать отношения и коммуникации самостоятельно. Нужно договариваться, попадать туда, потому что никто просто звать и ждать не будет, естественно, надо самим шевелиться. И вот весь этот путь, не самый простой, мы уже проходили самостоятельно. Надо было доказывать, что ты и без группы и мощного руководителя чего-то стоишь», — откровенничал Куприк.