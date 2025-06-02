Сергей Куприк об уходе из группы «Лесоповал»: «Надо было двигаться дальше»
Певец Сергей Куприк заявил, что не жалеет об уходе из группы «Лесоповал»
Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк рассказал о своем решении уйти из коллектива в 2008 году. За 14 лет работы в группе исполнитель записал порядка 20 альбомов, но после смерти основателя коллектива Михаила Танича избрал новый путь. Об этом он рассказал в беседе с Леди Mail.
Артист отметил, что в начале 90-х коллектив был актуален по тематике и стилю. Однако со временем он осознал, что нельзя стоять на месте.
«Надо было двигаться дальше, развиваться, на «Лесоповале» останавливаться нельзя. Поэтому я принял решение идти дальше сольно. О своем решении я не жалел и не жалею», — подчеркнул Куприк.
Переход к сольной карьере певец назвал осознанным шагом. Теперь Сергей может решать, что ему исполнять, как выглядеть на сцене и где выступать. Со слов артиста, его в этом решении очень поддержала жена.
Однако были и некие трудности. Он вспомнил время, когда работал с Таничем, который обладал авторитетом. Тогда музыканты не думали о том, как тяжело добиться эфиров, концертов и общения с журналистами.
«Когда я ушел, столкнулся с тем, что надо выстраивать и налаживать отношения и коммуникации самостоятельно. Нужно договариваться, попадать туда, потому что никто просто звать и ждать не будет, естественно, надо самим шевелиться. И вот весь этот путь, не самый простой, мы уже проходили самостоятельно. Надо было доказывать, что ты и без группы и мощного руководителя чего-то стоишь», — откровенничал Куприк.
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