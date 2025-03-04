Ребенок из детского дома, онкология и брак с лечащем врачем покойной жены: Как сложилась судьба Георгия Штиля из «Убойной силы»?

Георгий Штиль (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Георгий Штиль, родившийся 4 марта 1932 года в Ленинграде в семье переселенцев, начал свою актерскую карьеру в 60-х годах, постепенно становясь узнаваемым благодаря второстепенным ролям.
Его популярность возросла после исполнения роли тестя Васи Рогова. В детстве он пережил эвакуацию в Башкирию во время войны, а после возвращения в Ленинград учился в лицее имени Пушкина. Несмотря на неудачу с поступлением в летное училище, Штиль нашел свое призвание в актерстве. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Он отметил, что брат был привлекательным человеком с прекрасным баритоном, и его даже приглашали петь в Москву, в МХТ, но для него семья и дети всегда были на первом месте, поэтому он не уехал. По словам Георгия, он окончательно выбрал актерскую карьеру, а его брат немного поучился в театральном, но в конечном итоге решил оставить это дело.
Спустя несколько лет Штиль уже гастролировал по Германии и Великобритании, хотя даже по просьбе Георгия Товстоногова он отказался менять фамилию для упрощения оформления визы. Вероятно, этот фактор оказал влияние на его карьеру в кино, которая началась в 1960 году.
Актер впоследствии рассуждал, что его двоюродный брат не получил должность заведующего лабораторией исключительно по этой причине. Он упомянул, что не стал менять свою фамилию на более «удобную», и добавил, что, возможно, смог бы получить большее количество ролей.
Интересный инцидент произошел, когда он познакомился с Владимиром Высоцким: из-за недопонимания между ними чуть не случилась драка, но вскоре они стали хорошими друзьями. В 1967 году Штиль исполнил одну из своих любимых ролей — Ромадина в трагикомедии «Женя, Женечка и "Катюша"», где также встретил свою любовь — художника-декоратора Римму Павловну.
Штиль снялся в таких фильмах, как «Даурия», «Будьте моим мужем» и «Новогодние приключения Маши и Вити». На съемках одной из лент он едва не утонул. В 90-е годы он продолжал работать, появляясь в фильмах «Чокнутые» и «Возвращение "Броненосца"», а также запомнился ролью в «Убойной силе». Штиль всегда гордился своей работой, отмечая, что зрительская любовь для него важнее размера ролей.
Перед смертью Римма попросила его не оставаться в одиночестве. После ее похорон Штиль погрузился в депрессию, но приглашение знакомой на дачу помогло ему выйти из этого состояния. Там он встретил Лиану, лечившую Римму, и влюбился в нее в 75 лет. Пара поженилась 4 марта, в день рождения Штиля.
Лиана стала для Георгия самым близким человеком, он принял ее дочь как родную. Актер продолжал активно сниматься, играя роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бендер: Начало». За 40 лет карьеры он сыграл около 230 ролей и никогда толком не отдыхал, часто выступая в театре. Штиль гордится своей востребованностью и с удовольствием делится воспоминаниями о сотрудничестве с известными советскими актерами, однако мемуаров о своих коллегах не планирует, подчеркивая, что он — актер, а не писатель.
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Нашел свое призваниеГеоргий Штиль поступил в мореходное училище, но был исключен за драку. После неудачи с летным училищем он учился в техникуме физкультуры, а после армии увлекся театром. Он успешно сдал экзамены и поступил в театральный институт имени Островского, а затем, получив диплом, попал в труппу БДТ.
«Наша с младшим братом еврейская мама очень хотела для нас серьезной профессии. Но мы с Саней решили исполнить мечту отца, — объяснял такой поворот Георгий Штиль.
Он отметил, что брат был привлекательным человеком с прекрасным баритоном, и его даже приглашали петь в Москву, в МХТ, но для него семья и дети всегда были на первом месте, поэтому он не уехал. По словам Георгия, он окончательно выбрал актерскую карьеру, а его брат немного поучился в театральном, но в конечном итоге решил оставить это дело.
Спустя несколько лет Штиль уже гастролировал по Германии и Великобритании, хотя даже по просьбе Георгия Товстоногова он отказался менять фамилию для упрощения оформления визы. Вероятно, этот фактор оказал влияние на его карьеру в кино, которая началась в 1960 году.
Актер впоследствии рассуждал, что его двоюродный брат не получил должность заведующего лабораторией исключительно по этой причине. Он упомянул, что не стал менять свою фамилию на более «удобную», и добавил, что, возможно, смог бы получить большее количество ролей.
Фото: iStock/fergregory
Кинодебют актераКинодебют Георгия Штиля состоялся в фильме «Молодость офицера», после чего он снялся в «Донской повести» и «Долгой счастливой жизни».
Интересный инцидент произошел, когда он познакомился с Владимиром Высоцким: из-за недопонимания между ними чуть не случилась драка, но вскоре они стали хорошими друзьями. В 1967 году Штиль исполнил одну из своих любимых ролей — Ромадина в трагикомедии «Женя, Женечка и "Катюша"», где также встретил свою любовь — художника-декоратора Римму Павловну.
Ребенок из детского домаГеоргий Штиль и его жена Римма Павловна были счастливы вместе, но детей у них не было. Актер предпочитал не брать ребенка из детского дома, считая, что это может привести к проблемам. Римма поддерживала его карьеру.
Штиль снялся в таких фильмах, как «Даурия», «Будьте моим мужем» и «Новогодние приключения Маши и Вити». На съемках одной из лент он едва не утонул. В 90-е годы он продолжал работать, появляясь в фильмах «Чокнутые» и «Возвращение "Броненосца"», а также запомнился ролью в «Убойной силе». Штиль всегда гордился своей работой, отмечая, что зрительская любовь для него важнее размера ролей.
Фото: iStock/nedomacki
РакВ 90-е годы Георгий Штиль столкнулся с тяжелой болезнью своей жены Риммы Павловны, у которой обнаружили рак. После успешного лечения у нее случился инсульт, актер ухаживал за ней в течение пяти лет, обучаясь вести домашние дела.
Перед смертью Римма попросила его не оставаться в одиночестве. После ее похорон Штиль погрузился в депрессию, но приглашение знакомой на дачу помогло ему выйти из этого состояния. Там он встретил Лиану, лечившую Римму, и влюбился в нее в 75 лет. Пара поженилась 4 марта, в день рождения Штиля.
Лиана стала для Георгия самым близким человеком, он принял ее дочь как родную. Актер продолжал активно сниматься, играя роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бендер: Начало». За 40 лет карьеры он сыграл около 230 ролей и никогда толком не отдыхал, часто выступая в театре. Штиль гордится своей востребованностью и с удовольствием делится воспоминаниями о сотрудничестве с известными советскими актерами, однако мемуаров о своих коллегах не планирует, подчеркивая, что он — актер, а не писатель.
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