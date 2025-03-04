Любовники, три брака, домогательства Берии, гепатит, пытки и лагеря: Что стало переломным моментом для Татьяны Окуневской?

Татьяна Окуневская (Фото: кадр из фильма)
Звезда «Пышки» трижды выходила замуж, но это не мешало ей иметь множество любовников.
Существовали слухи, что Татьяну Окуневскую приговорили к 10 годам лагерей за измены лауреату Сталинской премии Борису Горбатову с иностранцами.
Однако сама актриса утверждала, что причиной этого стал ее отказ Лаврентию Берии. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В третьем классе девочку исключили из школы из-за родства с «лишенцем», и только благодаря доброте директора другого учебного заведения ей удалось завершить среднее образование.
Следуя примеру двоюродного брата, она поступила в архитектурный институт, но свое призвание нашла случайно, когда ассистенты Михаила Ромма пригласили ее на съемки фильма «Пышка». Несмотря на благодарность за эту роль в немом кино, о Ромме она впоследствии отзывалась холодно, как и о некоторых известных коллегах.
По мнению Татьяны, Нонна Мордюкова была недостаточно привлекательной, Тамара Макарова — бездарной, а Валентина Серова много пила. Татьяна считала себя дивой и интеллигенткой, хотя не могла похвастаться благородным происхождением.
Татьяна упоминала, что свободой она расплатилась за отказ министру госбезопасности СССР. Также актриса говорила о домогательствах со стороны Лаврентия Берии, однако её дочь Инга впоследствии активно опровергала эти утверждения.
Роль в «Майской ночи» обернулась для актрисы трагедией: Лаврентий Берия проявил к ней интерес, что закончилось домогательствами или даже изнасилованием. Этот факт подтвердили писатели Антонов-Овсеенко, Борщаговский и Оклянский.
В 18 лет Татьяна вышла замуж за студента ВГИКа Дмитрия Варламова, который обещал снимать её в своих будущих фильмах. Однако этот брак оказался неудачным: несмотря на то что Варламов некоторое время возглавлял институт, его жестокое обращение и ревность привели к быстрому разводу. Даже рождение дочери Инги не спасло их отношения.
В 20 лет Татьяна стала частью столичной богемы и начала активно флиртовать, что приносило ей определенные выгоды. Например, на съемках в Киеве замминистра НКВД Украины, влюбленный в неё, сбрасывал продукты для её семьи прямо с самолета.
В 23 года она потеряла работу из-за ареста и расстрела своего отца и бабушки. Вернуться на прежние позиции ей помогло второе замужество — её муж Борис Горбатов стал известным прозаиком и получил две Сталинские премии. Вместе они написали сценарий для фильма «Небо над Донбассом», где Татьяна сыграла главную роль. После выхода романа Горбатова «Непокоренные» жизнь Окуневской изменилась: она переехала в квартиру на Беговой, пользовалась услугами кремлевской больницы и имела личного водителя.
Татьяна не испытывала благодарности к своему нелюбимому мужу и имела романы на стороне, о которых он часто знал. Среди её поклонников были такие личности, как глава Югославии Иосип Броз Тито, посол Владо Попович и индийский дипломат из клана Ганди, что сделало её уязвимой к обвинениям в связях с иностранцами и непристойном поведении.
В 1954 году, после смены пяти лагерей, она вышла на свободу по амнистии. За несколько месяцев до этого ее муж, Горбатов, умер от сердечного приступа, что Окуневская связывала с его предательством, так как он развелся с ней и женился повторно после ареста.
Общение с мужьями и зятьями также было непростым: врач Давид Липницкий не смог долго жить с такой своенравной тещей и снял для неё отдельную комнату. Когда дочь Инга вышла замуж за переводчика Виктора Суходрева, Окуневская выразила недовольство, назвав зятя кагэбэшником. Инга была единственной, кто мог противоречить матери и даже называла мемуары актрисы мифотворчеством, особенно не веря в историю о насилии со стороны Берии.
Она занималась йогой, обливалась холодной водой и в возрасте 85 лет решилась на свою первую пластическую операцию. К сожалению, эта процедура оказалась роковой: в клинике ей был занесён гепатит С, и после двух лет борьбы с болезнью звезда скончалась.
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Однако сама актриса утверждала, что причиной этого стал ее отказ Лаврентию Берии. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Роль в немом киноС самого начала Татьяна Окуневская столкнулась с жестокими реалиями жизни: ее отец, служивший офицером в царской армии до прихода советской власти, получил ярлык «врага народа».
В третьем классе девочку исключили из школы из-за родства с «лишенцем», и только благодаря доброте директора другого учебного заведения ей удалось завершить среднее образование.
Следуя примеру двоюродного брата, она поступила в архитектурный институт, но свое призвание нашла случайно, когда ассистенты Михаила Ромма пригласили ее на съемки фильма «Пышка». Несмотря на благодарность за эту роль в немом кино, о Ромме она впоследствии отзывалась холодно, как и о некоторых известных коллегах.
По мнению Татьяны, Нонна Мордюкова была недостаточно привлекательной, Тамара Макарова — бездарной, а Валентина Серова много пила. Татьяна считала себя дивой и интеллигенткой, хотя не могла похвастаться благородным происхождением.
Заключения в тюрьмах и лагеряхНесмотря на высокомерие актрисы, никто не мог бы пожелать ей той участи, которая настигла её в 1948 году: звезду арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду, что положило начало её злоключениям в тюрьмах и лагерях.
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Татьяна упоминала, что свободой она расплатилась за отказ министру госбезопасности СССР. Также актриса говорила о домогательствах со стороны Лаврентия Берии, однако её дочь Инга впоследствии активно опровергала эти утверждения.
Любовь зрителейВ своих мемуарах «Татьянин день» актриса размышляла о том, почему зрители полюбили её, несмотря на небольшие роли в фильмах, таких как «Пышка» и «Горячие денечки». Она считала, что советские положительные героини не должны быть сексуальными.
Роль в «Майской ночи» обернулась для актрисы трагедией: Лаврентий Берия проявил к ней интерес, что закончилось домогательствами или даже изнасилованием. Этот факт подтвердили писатели Антонов-Овсеенко, Борщаговский и Оклянский.
Аресты и открытый характерИстория с арестом актрисы связана с её открытым характером: она не боялась критиковать советскую власть даже на публичных мероприятиях. Кроме того, современники указывали на её любвеобильность как на основную причину её бед.
В 18 лет Татьяна вышла замуж за студента ВГИКа Дмитрия Варламова, который обещал снимать её в своих будущих фильмах. Однако этот брак оказался неудачным: несмотря на то что Варламов некоторое время возглавлял институт, его жестокое обращение и ревность привели к быстрому разводу. Даже рождение дочери Инги не спасло их отношения.
В 20 лет Татьяна стала частью столичной богемы и начала активно флиртовать, что приносило ей определенные выгоды. Например, на съемках в Киеве замминистра НКВД Украины, влюбленный в неё, сбрасывал продукты для её семьи прямо с самолета.
Фото: iStock/Vera_Petrunina
В 23 года она потеряла работу из-за ареста и расстрела своего отца и бабушки. Вернуться на прежние позиции ей помогло второе замужество — её муж Борис Горбатов стал известным прозаиком и получил две Сталинские премии. Вместе они написали сценарий для фильма «Небо над Донбассом», где Татьяна сыграла главную роль. После выхода романа Горбатова «Непокоренные» жизнь Окуневской изменилась: она переехала в квартиру на Беговой, пользовалась услугами кремлевской больницы и имела личного водителя.
Татьяна не испытывала благодарности к своему нелюбимому мужу и имела романы на стороне, о которых он часто знал. Среди её поклонников были такие личности, как глава Югославии Иосип Броз Тито, посол Владо Попович и индийский дипломат из клана Ганди, что сделало её уязвимой к обвинениям в связях с иностранцами и непристойном поведении.
Провокационный тостСуществует несколько версий событий, приведших к неприятностям Татьяны Окуневской. По одной из них, Берия сообщил Сталину, что актриса позорит своего мужа и осуждает советскую власть. По другой версии, Лаврентий Павлович сам проявлял интерес к Окуневской и, возможно, мстил ей за отказ. Третья причина связана с её отказом министру госбезопасности Виктору Абакумову. Четвертая версия касается провокационного тоста, который Татьяна произнесла во время застолья после съемок «Сказки о царе Салтане», в котором она назвала коммунистов лживыми людьми.
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Привлекала внимание охранников и вышла на свободуВ 1948 году Татьяна Окуневская была арестована без ордера по 58-й статье на глазах у дочери. Она провела 13 месяцев на Лубянке, подвергаясь пыткам, а затем получила 10 лет в лагерях. Несмотря на тяжелые условия, актриса сохраняла гордость и высокомерие, могла противостоять надзирателям и привлекала внимание охранников.
В 1954 году, после смены пяти лагерей, она вышла на свободу по амнистии. За несколько месяцев до этого ее муж, Горбатов, умер от сердечного приступа, что Окуневская связывала с его предательством, так как он развелся с ней и женился повторно после ареста.
Плохая женаКонстантин Симонов, лучший друг Горбатова, написал резкое стихотворение к освобождению Татьяны Окуневской, в котором назвал её плохой женой, обвинив в том, что она свела хорошего человека в могилу. Это стихотворение, а также её репутация, оказали влияние на её карьеру: актрисе не удалось остаться в «Ленкоме», роли в кино стали менее значительными, хотя поклонники всё же оценили её появления в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Короткое дыхание любви».
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Влюбилась в заключенногоЧто касается личных отношений, после ареста Окуневская всерьез влюбилась в заключенного по имени Алексей, но из-за частых перемещений в лагерях связь с ним прервалась. Позже её избранником стал Арчил Гомиашвили — экранный Остап Бендер, который обвенчался с ней, но после распада их союза остался её другом, что было редкостью для актрисы.
Общение с мужьями и зятьями также было непростым: врач Давид Липницкий не смог долго жить с такой своенравной тещей и снял для неё отдельную комнату. Когда дочь Инга вышла замуж за переводчика Виктора Суходрева, Окуневская выразила недовольство, назвав зятя кагэбэшником. Инга была единственной, кто мог противоречить матери и даже называла мемуары актрисы мифотворчеством, особенно не веря в историю о насилии со стороны Берии.
Последние годы жизниВнуки обожали бабушку, которая любила устраивать большие праздники. В последние годы своей жизни актриса пыталась убедить себя и окружающих в том, что сохранила молодость — в отличие от своих постаревших коллег.
Она занималась йогой, обливалась холодной водой и в возрасте 85 лет решилась на свою первую пластическую операцию. К сожалению, эта процедура оказалась роковой: в клинике ей был занесён гепатит С, и после двух лет борьбы с болезнью звезда скончалась.
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Дарья Осипова