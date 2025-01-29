«Ребёнок только мой»: Меган Фокс выразила недоверие бывшему бойфренду

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Известная американская актриса Меган Фокс собирается стать мамой уже в четвёртый раз. Она приняла решение, которое вряд ли обрадует будущего отца и бывшего бойфренда Колсона Бейкера — потребовать единоличной опеки над ребёнком.
Таким шагом артистка однозначно дала понять, что не доверяет своему экс-возлюбленному, сообщает издание In Touch со ссылкой на информацию инсайдеров. Напомним, Колсон — музыкант, выступает на сцене под псевдонимом Machine Gun Kelly. В рокерской (и не только) среде известны его проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами.
Скорее всего, именно поэтому звезда «Трансформеров» не хочет делить опеку с бывшим партнёром, а намерена ограничиться лишь его временными посещениями. Причём Фокс настаивает, чтобы свидания отца и ребёнка проходили в присутствии специально назначенного судом лица.
Актриса и музыкант расстались, по слухам, после того, как она нашла у Бейкера в телефоне переписку с любовницей — гитаристкой из их группы. На тот момент (в ноябре 2024 года) Меган уже была беременна их вторым ребёнком. Первого она потеряла после выкидыша годом ранее. Три старших сына Фокс родила от первого мужа.
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Скорее всего, именно поэтому звезда «Трансформеров» не хочет делить опеку с бывшим партнёром, а намерена ограничиться лишь его временными посещениями. Причём Фокс настаивает, чтобы свидания отца и ребёнка проходили в присутствии специально назначенного судом лица.
Актриса и музыкант расстались, по слухам, после того, как она нашла у Бейкера в телефоне переписку с любовницей — гитаристкой из их группы. На тот момент (в ноябре 2024 года) Меган уже была беременна их вторым ребёнком. Первого она потеряла после выкидыша годом ранее. Три старших сына Фокс родила от первого мужа.
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Александр Бойцов