«Смотришь в зеркало — вроде хорошо»: Валерия высказалась о хейтерах, критикующих ее внешность

Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
Валерия высказалась о хейте в Сети. Артистка заявила, что постоянно получает негативные комментарии от недоброжелателей по поводу ее внешнего вида. Оказалось, что многим не нравится, что певица экспериментирует со стилем и указывают ей на возраст.
Валерия призналась, что уже привыкла к хейту, поэтому гадкие высказывания в свою сторону ее никак не волнуют. Помимо прочего, певица не исключает, что ей порой самой не нравится, как смотрятся образы с телеэкрана.
Валерия обратила внимание, что обычно едкие комментарии пишут ее ровесницы или женщины постарше.
Гости передачи Сосо Павлиашвили и Стас Пьеха выразили предположение, что недоброжелатели являются несчастными людьми, у которых не сложилась жизнь. Они уверены, что нет смысла бороться с хейтерами, их лучше сразу блокировать.
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«Хочется удивлять, но где-то, возможно, был перебор, где-то случился недобор. Смотришь в зеркало — вроде хорошо, а на экране — не то... Всегда, что бы я ни надела, обязательно парочка таких комментариев найдется… Вообще не задевает. Я уже знаю среднестатистический образ человека, который это пишет», — откровенничала супруга Иосифа Пригожина в шоу «Секрет на миллион».
Валерия обратила внимание, что обычно едкие комментарии пишут ее ровесницы или женщины постарше.
Гости передачи Сосо Павлиашвили и Стас Пьеха выразили предположение, что недоброжелатели являются несчастными людьми, у которых не сложилась жизнь. Они уверены, что нет смысла бороться с хейтерами, их лучше сразу блокировать.
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Ольга Енгалычева