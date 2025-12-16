Редкие кадры без лиц: Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского
Ольга Зуева опубликовала новые трогательные снимки с дочерью Одой Валентиной, рождённой в отношениях с Данилой Козловским.
Несмотря на то что бывшие возлюбленные по-прежнему не показывают лицо ребёнка, актриса решила поделиться атмосферными моментами из их жизни.
В личном блоге Зуева выложила несколько зимних фотографий: на одном кадре девочка с увлечением украшает новогоднюю ёлку, на другом — лепит снеговика, наслаждаясь зимними развлечениями.
Напомним, роман Данилы Козловского и Ольги Зуевой начался в 2015 году. В 2020 году у пары родилась дочь, однако вскоре после её появления артисты расстались. Позже Козловский признавался, что считает себя виноватым в разрыве и называл своё поведение по отношению к Зуевой неправильным. Сейчас Ода Валентина живёт с мамой в США, при этом Ольга не препятствует общению дочери с отцом.
