«Постричься?»: Кудрявцеву с короткой стрижкой сравнили с Ивлеевой

16 декабря 2025, 18:51

Лера Кудрявцева поэкспериментировала с образом и передумала стричься

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева решила «поиграть» с внешностью и показала подписчикам неожиданный образ с короткой стрижкой.





Правда, телеведущая сразу уточнила: радикальные перемены пока только виртуальные — новый имидж был создан с помощью искусственного интеллекта.



Звезда призналась, что всерьёз задумалась о реальной стрижке и даже спросила мнение аудитории.





«Может, подстричься?» — поинтересовалась она.