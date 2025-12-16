«Постричься?»: Кудрявцеву с короткой стрижкой сравнили с Ивлеевой
Лера Кудрявцева поэкспериментировала с образом и передумала стричься
Лера Кудрявцева решила «поиграть» с внешностью и показала подписчикам неожиданный образ с короткой стрижкой.
Правда, телеведущая сразу уточнила: радикальные перемены пока только виртуальные — новый имидж был создан с помощью искусственного интеллекта.
Звезда призналась, что всерьёз задумалась о реальной стрижке и даже спросила мнение аудитории.
«Может, подстричься?» — поинтересовалась она.Среди тех, кто одобрил эксперимент, оказалась Анна Семенович, поддержавшая идею в комментариях.
Однако часть подписчиков оказалась не в восторге. Самым обсуждаемым стало сравнение с Настей Ивлеевой — многие признались, что сначала приняли фото за снимок блогера.
Кудрявцева с юмором ответила, что уже сделала выводы и, похоже, от идеи откажется.