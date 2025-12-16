«Постричься?»: Кудрявцеву с короткой стрижкой сравнили с Ивлеевой

Достижения.рф

Лера Кудрявцева поэкспериментировала с образом и передумала стричься
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева решила «поиграть» с внешностью и показала подписчикам неожиданный образ с короткой стрижкой.



Правда, телеведущая сразу уточнила: радикальные перемены пока только виртуальные — новый имидж был создан с помощью искусственного интеллекта.

Звезда призналась, что всерьёз задумалась о реальной стрижке и даже спросила мнение аудитории.

«Может, подстричься?» — поинтересовалась она.
Среди тех, кто одобрил эксперимент, оказалась Анна Семенович, поддержавшая идею в комментариях.

Однако часть подписчиков оказалась не в восторге. Самым обсуждаемым стало сравнение с Настей Ивлеевой — многие признались, что сначала приняли фото за снимок блогера.

Кудрявцева с юмором ответила, что уже сделала выводы и, похоже, от идеи откажется.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

