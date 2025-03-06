Не боится угроз продюсера Разина, поддерживает участников СВО, хочет двойню: как складывается жизнь Татьяны Булановой

В 90-е годы певица Татьяна Буланова взлетела на музыкальный олимп. Её песни «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и «Не плачь» не только остаются популярными в наше время, но и музыканты создают на основе этих композиций свои версии, как например группа «Винтаж».