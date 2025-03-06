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Не боится угроз продюсера Разина, поддерживает участников СВО, хочет двойню: как складывается жизнь Татьяны Булановой

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)

В 90-е годы певица Татьяна Буланова взлетела на музыкальный олимп. Её песни «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и «Не плачь» не только остаются популярными в наше время, но и музыканты создают на основе этих композиций свои версии, как например группа «Винтаж».
Сегодня артистка празднует своё 55-летие. Девятого марта у Татьяны Булановой запланирован концерт в Санкт-Петербурге, а 15-го числа она выступит в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце.

О том, хочет ли певица снова стать мамой, о поддержке бойцов, находящихся на СВО, и о конфликте с продюсером Андреем Разиным читайте в материале «Радио 1».


Мечтает о двойне



В 2023 году Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. По словам певицы, она счастлива в браке, её супруг рад, что Татьяна работает и занимается любимым делом.
«Думаю, для каждой женщины важно, когда её поддерживает любимый мужчина», — отметила Буланова.
Артистка однажды призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку, она мечтает стать мамой двойняшек. Как утверждает Буланова, ей удаётся совмещать семью и сцену.
Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)

«Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребёнка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась», — рассказала певица в интервью KP.RU.
Ранее Татьяна Буланова дважды была замужем, в первом браке у неё родился сын Александр, во втором — сын Никита.


Помогает участникам СВО



Татьяна Буланова заявила в беседе с NEWS.ru, что выступала перед ранеными бойцами в Санкт-Петербурге. По её словам, возможно, в будущем она даст концерт на новых российских территориях.
«Я выступала перед раненными на спецоперации бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что со временем я решусь», — подчеркнула артистка.

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Буланова поддержала спецоперацию, отметив, что любит свою страну и гордится ею. Она также осудила уехавших звёзд, которые раньше на корпоративах зарабатывали огромные деньги, а теперь «поливают Россию грязью».


Конфликт между Разиным и Булановой



Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в посте, опубликованном в Instagram*, назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, среди них была Татьяна Буланова. Он также пообещал проклясть участников концерта и их семьи.
«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы», — заявил он.
Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)

Буланова на эту угрозу ответила, что не боится действий Разина, она считает, что экс-продюсер «Ласкового мая» может навредить прежде всего себе.
«Мне кажется, человек не совсем адекватен, у него что-то не так с психикой. Я понимаю, что СМИ нужны рейтинги, но это не тот случай, когда об этом говорить надо много. <…> Он сам за себя не опасается? Понятно, что он слабый человек, иначе бы так себя не вёл», — заявила она NEWS.ru.

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Заменил Антонова: новый посол РФ в США Александр Дарчиев — кто он и какие функции будет выполнять?
06 марта 2025, 17:45

Александр Дарчиев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Президент России Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, который занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ, чрезвычайным и полномочным послом России в США.
Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации. Подробнее об Александре Дарчиеве читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Александр Дарчиев

Александр Дарчиев — российский дипломат, родившийся 14 мая 1960 года. В 1983 году он завершил обучение на историческом факультете МГУ и поступил в аспирантуру Института США и Канады АН СССР. Спустя три года он защитил диссертацию на тему «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США в 70-80-е годы» и получил степень кандидата исторических наук.

До 1992 года работал научным сотрудником в Институте США и Канады. В 2016 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Помимо этого, награжден орденами Дружбы (2019) и Почета (2022).

Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США
Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Кого заменил Дарчиев

Дарчиев заменил Анатолия Антонова на посту посла России в США.

В ноябре 2024 года стало известно, что Александр Дарчиев стал наиболее вероятным кандидатом на пост российского посла в США после отставки Анатолия Антонова в предыдущем месяце. В декабре того же года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты одобрили новую кандидатуру на должность посла в Вашингтоне, хотя имя Дарчиева тогда не было озвучено.

18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошла встреча делегаций России и США, на которой обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и другие важные темы. Это были первые значительные переговоры между представителями двух стран за последние годы, включая период СВО на Украине.

На этой встрече стороны договорились о восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне. 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры, посвященные нормализации работы дипломатических миссий. Российскую делегацию возглавил Александр Дарчиев, а Соединенные Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.

28 февраля Министерство иностранных дел России сообщило, что во время переговоров США передали ноту с согласием на назначение Дарчиева новым российским послом в Вашингтоне. 6 марта Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Чем известен Александр Дарчиев

Дарчиев известен своей длительной карьерой в дипломатической службе. В 2003 году он был назначен заместителем директора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 году стал советником-посланником посольства РФ в США.

С 2010 по 2014 год он возглавлял департамент Северной Америки. В октябре 2014 года его назначили послом РФ в Канаде, он занимал эту должность до января 2021 года. Затем он вновь вернулся на пост директора департамента Северной Америки, который в январе 2025 года был переименован в департамент Северной Атлантики. В своих высказываниях он подчеркивает важность диалога между Россией и США, несмотря на сложные отношения между странами.

Какие функции выполняет посол РФ в США

Посол России в США отвечает за представление интересов России, развитие двусторонних отношений, ведение переговоров и работу с американскими властями. Он также играет ключевую роль в обсуждении вопросов безопасности и сотрудничества между двумя странами.

Как кадровые изменения повлияют на Россию

Кадровые изменения могут повлиять на российско-американские отношения, открывая возможности для нового подхода к диалогу и переговорам. Дарчиев, обладая опытом работы в США и глубокими знаниями о политике, может способствовать поиску путей к нормализации отношений между странами, если это будет поддержано со стороны США.

Личная жизнь

Дарчиев состоит в браке и имеет дочь. Его супругу зовут Тамиля Ахметжанова. В открытых источниках нет дополнительных сведений о семье дипломата. Он свободно владеет английским и французским языками.

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Под Купянском обнаружены захоронения с телами убитых ВСУ 17 мирных жителей
06 марта 2025, 17:28

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В освобожденных селах Харьковской области обнаружены три стихийных захоронения мирных жителей со следами насильственной смерти. Об сообщил Евгений Лисняк, заместитель главы российской администрации Харьковской области.
Захоронения оставлены военнослужащими ВСУ во время отступления, уточнил он на специально созванной пресс-конференции.

«По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть один ребенок», — уточнил руководитель военно-гражданской администрации региона.

Речь идет о селах у Купянском районе. Лисняк отметил, что на телах погибших заметны следы насильственного удержания, удушения и огнестрельные ранения. У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что говорит об изнасилованиях и особой жестокости преступников, добавил он.

Лисняк добавил, что в селе Двуречная сотрудниками администрации обнаружен тайник с телами двух местных жителей, застреленных выстрелами в затылок. Есть свидетельства того, что в Двуречной, Западном, Новомлынске и Фиголевке орудовали отряды ВСУ, состоявшие из заключенных. Причина жестокой расправы над мирными жителями — отказ от принудительной эвакуации и ложные обвинения в сотрудничестве с российскими военными.

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#ребёнок
#всу
#харьковская область
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«По звездам целились»: боец с позывным БТР рассказал о необычном способе наведения в зоне СВО
Ветеран Борисов: в темные ночи мы наводили РПГ, ориентируясь по звездам
06 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/Inga-Av

Ветеран СВО Максим Борисов с позывным БТР рассказал о необычном способе наведения РПГ, которым он пользовался с боевыми товарищами в зоне боевых действий. В беседе с «Татар-информом» он поделился, что в особо темные ночи бойцы наводили РПГ, ориентируясь по звездам, а оператор коптера с тепловизором их корректировал.
«Ночью подходили максимально близко к позициям противника. По звездам целились и стреляли. Например, посадка находилась примерно в 400 метрах от нас, но там мрак – ничего не было видно, мы выбирали звезду, по этой звезде стреляли, а коптер с тепловизором нас уже корректировал», — рассказал боец.
Борисов отметил, что благодаря такой смекалке им удавалось поражать блиндажи и укрепления ВСУ, а также живую силу.

БТР поделился и опытом управления FPV-дроном. По его словам, камера в таких БПЛА довольно слабая и отдаленные объекты видно плохо, потому его корректировал оператор другого коптера.
«В итоге, когда противника поразили, есть видео сразу с двух коптеров. Управлять FPV-дроном очень интересно – ты летишь как птица, как самолет — полная свобода действий. Надеваешь специальные очки, берешь пульт. Товарищ заряжает дрон подальше от группы, так как при взлете может сработать вражеская РЭБ и дрон может упасть там же, где взлетел», — добавил он.
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«Ждем рекордов каждый месяц»: Россия бьет максимумы по поставкам газа из-за Европы
Эксперт Гулиев: РФ бьет рекорды по поставке газа через «Турецкий поток» из-за ЕС
06 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Россия второй месяц подряд бьет рекорды по объемам поставок газа через трубопровод «Турецкий поток» из-за возросшего спроса в Евросоюзе. Об этом заявил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. По его словам, эта энергетическая ветка стала важнейшим звеном в поставках российского газа в Европу после того, как Украина отказалась продлевать договор о транзите.
«Учитывая текущие тенденции, можно ожидать, что в текущем году будут устанавливаться ежемесячные рекорды по объемам поставок. По итогам года общий объем транспортировки газа по «Турецкому потоку» может достичь до 19 млрд куб. м», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время сама Европа стала понимать, что Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он подчеркнул, что Владимира Зеленского в любом случае склонят к заключению мирного соглашения, хоть это и не будет простой задачей.
«Вы, наверное, помните, как в 1945 году, в январе или феврале, Адольф Гитлер по-прежнему считал, что выиграет войну у Советского Союза. Зеленский находится в том же положении, он как безумец», — отметил парламентарий.
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#зеленский
#вооружения
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«Пусть спит с ним в обнимку»: стали известны подробности предложения Зеленского о перемирии
Источник RT: предложенное Зеленским перемирие на море не содержит ничего нового
06 марта 2025, 16:46

Фото: iStock/apagafonova

Предложенное Владимиром Зеленским «перемирие на море» не содержит никаких новых идей, так как в 2023 году Киев уже предлагал перемирие на Черном море в рамках зерновой сделки, и Россия выполнила все свои обязательства, в отличие от украинской стороны.
Об этом заявил высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах для телеграм-канала «Специально для RT».
«Более того, очень скоро выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза украинского зерна, на самом деле вовсю используются для поставки на Украину оружия и боеприпасов. Уже после окончания действия зернового соглашения некоторые эти суда взлетели на воздух в результате сильной детонации. Вряд ли же это была пшеница (если только в воспаленных мозгах Зеленского)», — отметил собеседник телеканала.
Источник также отметил, что похоже предложение было озвучено и в 2024 году, но так как оно предполагало лишь односторонние обязательства, российские МИД и Минобороны отказались.
«Ничего себе, новое предложение. Пусть беспокойно спит с ним в обнимку. Новизны никакой в нем нет», — подчеркнул он.
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