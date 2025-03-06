Не боится угроз продюсера Разина, поддерживает участников СВО, хочет двойню: как складывается жизнь Татьяны Булановой

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)
В 90-е годы певица Татьяна Буланова взлетела на музыкальный олимп. Её песни «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и «Не плачь» не только остаются популярными в наше время, но и музыканты создают на основе этих композиций свои версии, как например группа «Винтаж».
Сегодня артистка празднует своё 55-летие. Девятого марта у Татьяны Булановой запланирован концерт в Санкт-Петербурге, а 15-го числа она выступит в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце.
О том, хочет ли певица снова стать мамой, о поддержке бойцов, находящихся на СВО, и о конфликте с продюсером Андреем Разиным читайте в материале «Радио 1».
В 2023 году Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. По словам певицы, она счастлива в браке, её супруг рад, что Татьяна работает и занимается любимым делом.
Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)
Татьяна Буланова заявила в беседе с NEWS.ru, что выступала перед ранеными бойцами в Санкт-Петербурге. По её словам, возможно, в будущем она даст концерт на новых российских территориях.
Буланова поддержала спецоперацию, отметив, что любит свою страну и гордится ею. Она также осудила уехавших звёзд, которые раньше на корпоративах зарабатывали огромные деньги, а теперь «поливают Россию грязью».
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в посте, опубликованном в Instagram*, назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, среди них была Татьяна Буланова. Он также пообещал проклясть участников концерта и их семьи.
Буланова на эту угрозу ответила, что не боится действий Разина, она считает, что экс-продюсер «Ласкового мая» может навредить прежде всего себе.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
** Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
О том, хочет ли певица снова стать мамой, о поддержке бойцов, находящихся на СВО, и о конфликте с продюсером Андреем Разиным читайте в материале «Радио 1».
Мечтает о двойне
В 2023 году Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. По словам певицы, она счастлива в браке, её супруг рад, что Татьяна работает и занимается любимым делом.
«Думаю, для каждой женщины важно, когда её поддерживает любимый мужчина», — отметила Буланова.Артистка однажды призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку, она мечтает стать мамой двойняшек. Как утверждает Буланова, ей удаётся совмещать семью и сцену.
Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)
«Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребёнка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась», — рассказала певица в интервью KP.RU.Ранее Татьяна Буланова дважды была замужем, в первом браке у неё родился сын Александр, во втором — сын Никита.
Помогает участникам СВО
Татьяна Буланова заявила в беседе с NEWS.ru, что выступала перед ранеными бойцами в Санкт-Петербурге. По её словам, возможно, в будущем она даст концерт на новых российских территориях.
«Я выступала перед раненными на спецоперации бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что со временем я решусь», — подчеркнула артистка.
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Буланова поддержала спецоперацию, отметив, что любит свою страну и гордится ею. Она также осудила уехавших звёзд, которые раньше на корпоративах зарабатывали огромные деньги, а теперь «поливают Россию грязью».
Конфликт между Разиным и Булановой
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в посте, опубликованном в Instagram*, назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, среди них была Татьяна Буланова. Он также пообещал проклясть участников концерта и их семьи.
«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы», — заявил он.Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)
Буланова на эту угрозу ответила, что не боится действий Разина, она считает, что экс-продюсер «Ласкового мая» может навредить прежде всего себе.
«Мне кажется, человек не совсем адекватен, у него что-то не так с психикой. Я понимаю, что СМИ нужны рейтинги, но это не тот случай, когда об этом говорить надо много. <…> Он сам за себя не опасается? Понятно, что он слабый человек, иначе бы так себя не вёл», — заявила она NEWS.ru.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
** Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Анастасия Чубина