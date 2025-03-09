«Если человек хам, то это навсегда»: Татьяна Буланова снова прошлась насчёт бывшего мужа Владислава Радимова

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)
Певица Татьяна Буланова и футболист Владислав Радимов состояли в браке более десяти лет. Звёздные супруги официально развелись в 2016 году и с тех пор регулярно обмениваются «любезностями», стараясь уколоть друг друга побольнее.
Сегодня звезда эстрады и бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России счастливы в новых отношениях, но вот друг с другом демонстративно не общаются. И Влад, и Татьяна говорят друг о друге в третьем лице и исключительно в негативном ключе. Не может растопить лёд в их отношениях даже общий сын Никита, который 8 марта отметил своё совершеннолетие.
Владислав Радимов (Фото: Телеграм @VladRadimov)
Татьяна не остаётся в долгу, комментируя свои нынешние отношения с отцом своего теперь уже взрослого сына. Причём высказывается порой ещё более жёстко и категорично, чем бывший муж.
Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)
Причём со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Буланова сохранила хорошие взаимоотношения. Их брак длился с 1992 по 2005 год. Татьяна оставила супруга ради спортсмена, потому что влюбилась, а обманывать Николая не захотела.
Отношения с Радимовым были далеки от идеала. Ссоры и конфликты начались задолго до официального расторжения брака. Татьяна всеми силами старалась его сохранить, главным образом ради ребёнка.
Теперь оба «заблокированы» даже для хороших воспоминаний и добрых слов друг о друге.
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Владислав Радимов (Фото: Телеграм @VladRadimov)
«Мы не общаемся и заблокировали друг друга. Я абсолютно равнодушен к человеку», — говорит Радимов о бывшей супруге.
Татьяна не остаётся в долгу, комментируя свои нынешние отношения с отцом своего теперь уже взрослого сына. Причём высказывается порой ещё более жёстко и категорично, чем бывший муж.
«Если человек хам, то ничто не спасет», — высказалась как-то артистка.
Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)
Причём со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Буланова сохранила хорошие взаимоотношения. Их брак длился с 1992 по 2005 год. Татьяна оставила супруга ради спортсмена, потому что влюбилась, а обманывать Николая не захотела.
«Я ушла от первого мужа, потому что влюбилась во второго. Это не в моих понятиях, что у меня тут муж, а там любовник — мне кажется, это настолько пошло. Я сразу Коле все рассказала. Ему было тяжело, мне было трудно от того, что я ему больно делаю», — рассказывала ранее певица.
Отношения с Радимовым были далеки от идеала. Ссоры и конфликты начались задолго до официального расторжения брака. Татьяна всеми силами старалась его сохранить, главным образом ради ребёнка.
«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Но в какой-то момент обоим стало ясно, что продолжать дальше бессмысленно», — откровенничала певица о жизни с Владиславом.
Теперь оба «заблокированы» даже для хороших воспоминаний и добрых слов друг о друге.
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Александр Бойцов