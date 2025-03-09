«Если человек хам, то это навсегда»: Татьяна Буланова снова прошлась насчёт бывшего мужа Владислава Радимова

Популярность «Наша Russia» в стране была настолько большой, что о проекте вспоминают до сих пор. В честь 8 марта создатели сделали спецвыпуск, приуроченный к празднику. В нем снялись все самые главные звезды проекта, кроме известного Джамшута, которого сыграл актер Валерий Магдьяш.