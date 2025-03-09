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«Если человек хам, то это навсегда»: Татьяна Буланова снова прошлась насчёт бывшего мужа Владислава Радимова

Татьяна Буланова обвинила бывшего супруга Владислава Радимова в хамстве
Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Певица Татьяна Буланова и футболист Владислав Радимов состояли в браке более десяти лет. Звёздные супруги официально развелись в 2016 году и с тех пор регулярно обмениваются «любезностями», стараясь уколоть друг друга побольнее.
Сегодня звезда эстрады и бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России счастливы в новых отношениях, но вот друг с другом демонстративно не общаются. И Влад, и Татьяна говорят друг о друге в третьем лице и исключительно в негативном ключе. Не может растопить лёд в их отношениях даже общий сын Никита, который 8 марта отметил своё совершеннолетие.

Владислав Радимов (Фото: Телеграм @VladRadimov)

«Мы не общаемся и заблокировали друг друга. Я абсолютно равнодушен к человеку», — говорит Радимов о бывшей супруге.

Татьяна не остаётся в долгу, комментируя свои нынешние отношения с отцом своего теперь уже взрослого сына. Причём высказывается порой ещё более жёстко и категорично, чем бывший муж.

«Если человек хам, то ничто не спасет», — высказалась как-то артистка.

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Причём со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Буланова сохранила хорошие взаимоотношения. Их брак длился с 1992 по 2005 год. Татьяна оставила супруга ради спортсмена, потому что влюбилась, а обманывать Николая не захотела.

«Я ушла от первого мужа, потому что влюбилась во второго. Это не в моих понятиях, что у меня тут муж, а там любовник — мне кажется, это настолько пошло. Я сразу Коле все рассказала. Ему было тяжело, мне было трудно от того, что я ему больно делаю», — рассказывала ранее певица.

Отношения с Радимовым были далеки от идеала. Ссоры и конфликты начались задолго до официального расторжения брака. Татьяна всеми силами старалась его сохранить, главным образом ради ребёнка.

«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Но в какой-то момент обоим стало ясно, что продолжать дальше бессмысленно», — откровенничала певица о жизни с Владиславом.

Теперь оба «заблокированы» даже для хороших воспоминаний и добрых слов друг о друге.

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Много пьет и живет в приюте: Знаменитый Джамшут из «Нашей Russia» скатился на дно после съемок в проекте
09 марта 2025, 06:14

Михаил Галустян и Валерий Магдьяш (Фото: РИА Новости)

Популярность «Наша Russia» в стране была настолько большой, что о проекте вспоминают до сих пор. В честь 8 марта создатели сделали спецвыпуск, приуроченный к празднику. В нем снялись все самые главные звезды проекта, кроме известного Джамшута, которого сыграл актер Валерий Магдьяш.
Артист столкнулся с серьезными проблемами еще в 10-х. Сейчас ему уже 73 года и он живет в приюте, так как на собственное жилье у него денег нет. Валерий решил уйти в тень после того, как у него украли крупную сумму денег. Столкнувшись с ударами судьбы Магдьяш находил утешение в спиртном. В итоге желание вернуться в кино ушло, а ко всему добавились еще и возрастные проблемы.

«Недавно Валерий Александрович получил паспорт, после того как в очередной раз потерял документ. Теперь он может рассчитывать на сложную бесплатную медицинскую помощь. В марте ему предстоит операция на глазах, сейчас зрение у артиста минус 10», — поделились Starhit.

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Перед встречей с журналистами Валерий сильно выпил и не смог дойти до приюта. Его нашли в столовой, от куда и доставили домой. Как оказалось, такое с артистом происходит постоянно.

При этом Магдьяш практически не общается с детьми, которые сейчас проживают за границей. Лишь недавно он начал созваниваться со своей бывшей женой Аллой. Узнав судьбу экс-супруга женщина предложила Валерию переехать к ней в Минеральные Воды, но тот отказался.

«У меня нет первых, вторых, третьих жен. У меня есть только единственные. Все три. Они были единственные на тот момент, когда мы жили вместе, я не ходил налево. Я трижды был счастлив. И, наверное, главная моя беда в том, что я придумывал своих женщин, наделял их идеальными качествами и очень печалился, когда они этим выдуманным, ненастоящим качествам не соответствовали», — поделился Валерий.

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«Переставляли с тумбы вещи»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков рассказали о привидениях на их свадьбе
09 марта 2025, 04:57

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: «ВК»/Юлия Ковальчук)

Паранормальные явления всегда будоражили умы общественности и становились причиной множества споров. Тем, кто не верит в сверхъестественное, нужны доказательства. Музыканты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков признались, что встречали призраков и поделились историей о привидениях на их свадьбе.
По словам артистов, загадочные явления происходили во время торжества в Испании. При чем необъяснимое происходило с молодоженами и их гостями в течение нескольких дней.

«У кого-то переставляли с тумбы вещи. Там не было ни уборщиц, никого. У кого-то открывались окна, которые человек специально закрывал. Потом мы все вместе сидели за общим столом, тут падает связка ключей, шаги, мы приходим — никого нет. То есть это была такая череда разных событий» — приводит слова Ковальчук 5-tv.

Как оказалось, свадьба Чумакова и Юлии была сыграна на вилле. После вышеописанных событий супруги узнали, что бывшая владелица дома умерла именно на кухне, где и была встреча с паранормальным. При этом если Ковальчук испытывает интерес к сверхъестественному, то Алексея необъяснимое пугает.

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Как рассказал Чумаков, когда он жил с родителями, их дом располагался на месте кладбища самоубийц в Самарканде. Певец уверяет, что там с ним регулярно происходили пугающие приключения. Алексей верит во все паранормальное и не считает это плодом воображения.

«В этом доме творилось всякое. Мы еле-еле оттуда съехали. И родители, и брат видели. Неприятные ощущения. Мне кажется, в любом вместе, где имеет место какая-то странная энергия, она все равно так или иначе вылезает наружу», — поделился Чумаков.

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Сергей Жуков обратился в суд из-за фонограмм группы «Руки вверх»
09 марта 2025, 04:31

Сергей Жуков (Фото: «ВК»/Сергей Жуков)

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы группы и ее музыкальных произведений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поступил иск Жукова и Потехина о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой. Признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — пишут в агентстве.

Как оказалось, иск был направлен в отношении ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова. Жуков обратился в суд вместе с бывший участников группы Алексеем Потехиным. На данный момент иск находится на рассмотрении у судьи. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в суд с аналогичными требованиями.

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#суд
#лицензии
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«Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине»: Бывшая Канье Уэста объяснила причину оголения Бьянки Цензори
09 марта 2025, 02:23

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори вызвали бурю эмоций после своего появления на красной дорожке премии «Грэмми». Девушка пришла на церемонию в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья, после чего пару выгнали с мероприятия.
Данную ситуацию прокомментировала бывшая возлюбленная рэпера Эмбер Роуз. По ее словам, Канье заставляет Бьянку оголяться перед публикой, так как модель стала жертвой жестокого абьюза. Причиной этого является желание музыканта самоутвердица за счет жены.

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку. Он хочет, чтобы каждый видел, что его девушка или жена — самая желанная», — высказалась Роуз во время подкаста Club Shay Shay.

К тому же Эмбер поделилась историей своей жизни с репером. Роуз заявила, что не раз плакала в отношениях с Канье. При этом последний заставлял девушку одеваться вызывающе. Свое желание он объяснял так:

«Ты не понимаешь, это мода, а я — гений».

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Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова
08 марта 2025, 18:56

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В январе текущего года Дмитрий Маликов отпраздновал свой 55-летний юбилей. Стоит отметить, что внешность певца практически не изменилась за последние два десятка лет. В чем заключается секрет молодости популярного исполнителя, рассказал пластический хирург Сергей Свиридов, пишут «Страсти».
Сам артист утверждает, что его привлекательность не связана с пластическими операциями, а обусловлена генетикой, активным образом жизни, заботой о семье и творчеством. По словам эксперта, Маликову выполнили липосакцию подбородка, шеи и овала лица.

«Эта операция проводится без разрезов, с помощью небольших проколов в области мочек ушей. Ее смысл в удалении жира и сокращении кожи. Никаких других операций у Маликова не было», — рассказал Свиридов.

Он добавил, что среди возможных процедур исполнителя могут быть различные виды мезотерапии, аппаратного радиолифтинга, сфокусированного ультразвукового SMAS-лифтинга и фототерапии.

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