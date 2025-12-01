Достижения.рф

Редкий кадр наследницы: Данила Козловский снова провёл время с дочерью в США

Данила Козловский показал трогательное фото подросшей дочери Оды Валентины
Данила Козловский (Фото: Telegram / @danilakozlovsky_official)

Данила Козловский поделился в соцсетях редким снимком своей единственной дочери — Оды Валентины, рождённой в 2020 году.



На фотографии девочка с плюшевой игрушкой в руках с интересом смотрит на необычное освещение.

Дочь Данилы Козловского (Фото: Telegram / @danilakozlovsky_official)
Ода живёт в США вместе с матерью — Ольгой Зуевой, но актёр регулярно прилетает к ребёнку, несмотря на расстояния. Этим летом бывшие возлюбленные вместе отдыхали с дочерью на море, хотя после расставания долго обсуждались слухи о конфликте между ними. Позже Козловский признался, что тогда поступил по отношению к Зуевой «несправедливо» и даже «гадко».

Сейчас актёру приписывают роман с Оксаной Акиньшиной. Официально они отношения не комментируют, но нередко публикуют совместные фото, вызывая обсуждения среди поклонников.
Софья Метелева

