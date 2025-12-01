Редкий кадр наследницы: Данила Козловский снова провёл время с дочерью в США
Данила Козловский поделился в соцсетях редким снимком своей единственной дочери — Оды Валентины, рождённой в 2020 году.
На фотографии девочка с плюшевой игрушкой в руках с интересом смотрит на необычное освещение.
Ода живёт в США вместе с матерью — Ольгой Зуевой, но актёр регулярно прилетает к ребёнку, несмотря на расстояния. Этим летом бывшие возлюбленные вместе отдыхали с дочерью на море, хотя после расставания долго обсуждались слухи о конфликте между ними. Позже Козловский признался, что тогда поступил по отношению к Зуевой «несправедливо» и даже «гадко».
Сейчас актёру приписывают роман с Оксаной Акиньшиной. Официально они отношения не комментируют, но нередко публикуют совместные фото, вызывая обсуждения среди поклонников.
