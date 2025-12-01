Звезда «Красотки на всю голову» Шумер ушла от мужа после похудения на 77 кг

01 декабря 2025, 22:08

Эми Шумер после похудения на 77 кг решила расстаться с мужем

Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)

Актриса Эми Шумер, известная по комедии «Красотка на всю голову», за последние годы значительно изменила образ жизни и похудела на 77 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.