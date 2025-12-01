Звезда «Красотки на всю голову» Шумер ушла от мужа после похудения на 77 кг

Достижения.рф

Эми Шумер после похудения на 77 кг решила расстаться с мужем
Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)

Актриса Эми Шумер, известная по комедии «Красотка на всю голову», за последние годы значительно изменила образ жизни и похудела на 77 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.



Похудение стало важной вехой в её жизни и сказалось не только на внешности, но и на личных отношениях.

44-летняя звезда удалила все старые фотографии из социальных сетей и, по словам источников, решила поставить точку в браке с Крисом Фишером. На последних снимках, где Эми позирует в бежевом мини-платье Valentino с оборками и бантом, нет обручального кольца.

Близкий друг актрисы сообщил, что она полностью уверена в разводе и готова к новым этапам жизни после преобразования.

Софья Метелева

