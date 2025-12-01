Звезда «Красотки на всю голову» Шумер ушла от мужа после похудения на 77 кг
Актриса Эми Шумер, известная по комедии «Красотка на всю голову», за последние годы значительно изменила образ жизни и похудела на 77 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.
Похудение стало важной вехой в её жизни и сказалось не только на внешности, но и на личных отношениях.
44-летняя звезда удалила все старые фотографии из социальных сетей и, по словам источников, решила поставить точку в браке с Крисом Фишером. На последних снимках, где Эми позирует в бежевом мини-платье Valentino с оборками и бантом, нет обручального кольца.
Близкий друг актрисы сообщил, что она полностью уверена в разводе и готова к новым этапам жизни после преобразования.
Читайте также: