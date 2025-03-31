Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Лайма Вайкуле появилась на свет в городе Цесис и обрела популярность по всему СССР благодаря знакомству с Раймондом Паулсом и Ильей Резником.
В дальнейшем артистка развивала свою карьеру как в России, так и в своей родной Латвии. 31 марта звезда празднует 71-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В 15 лет она прошла прослушивание у Раймонда Паулса и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения. В 70-е годы выступала с рок-группой на черноморских курортах, а в 80-е — в варьете «Юрас перле».
В 1984 году, обучаясь в ГИТИСе, познакомилась с Ильей Резником, который подарил ей песню «Ночной костер». Всесоюзная слава пришла к ней после дуэта с Валерием Леонтьевым в 1986 году. Вайкуле записала альбом в США, но решила вернуться в распавшийся Советский Союз.
По ее словам, врачи откровенно сообщили певице, что вероятность рецидива рака при её диагнозе высока, как и риск смертельного исхода. Чтобы оправиться от первоначального шока и поверить, что всё позади, Лайме потребовалось семь лет. Она объясняла, что первые пять лет являются периодом, когда болезнь может снова проявиться. Ей приходилось проходить обследования каждые три месяца, затем каждые полгода, и лишь спустя год проверки стали ежегодными. Только тогда жизнь начала казаться немного легче. Но в течение первых месяцев, когда проверки проводились так часто, она чувствовала себя будто на пороховой бочке.
Мать певицы ничего не знала о её заболевании, поскольку Лайма не хотела тревожить её. Артистка говорила, что занята работой, а когда не смогла приехать на похороны отца из-за курса лучевой терапии, придумала историю о записи в студии. Несмотря на поддержку американских друзей и врачей, певица решила вернуться в Латвию, продолжая выступать в России, Европе и Японии.
После этого инцидента налоговые органы начали проявлять интерес к деятельности Лаймы Вайкуле, однако не нашли оснований для её привлечения к ответственности. Певица попыталась смягчить ситуацию, заявив, что готова выступить в Крыму бесплатно, как только санкции будут отменены. Тем временем Вайкуле продолжала активно давать концерты в России и в 2019 году была удостоена премии «Золотой граммофон» за свой вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.
Кроме того, у Лаймы возникли конфликты с коллегами. В 2015 году Игорь Крутой пытался сохранить конкурс «Новая волна» в Юрмале, в то время как Вайкуле организовывала свой фестиваль «Рандеву». По мнению композитора, это свидетельствовало, что певица считает их конкурс ненужным. В результате их дружба закончилась, а «Новая волна» была перенесена в Сочи.
Кроме того, Вайкуле высказалась о политике, что еще больше настроило против нее общественность. Илона Броневицкая отметила, что Вайкуле кормила не СССР, а лишь свою филармонию, как и многие другие советские звезды. Лайма перестала давать концерты в России и начала гастролировать по Европе. Однако злые языки утверждали, что её выступления проходили без аншлагов. Например, в израильском Ашдоде в зале на 900 мест оставались пустые места, что многие сочли неудачей.
Несмотря на то что они вместе уже более 40 лет, пара так и не решила сыграть свадьбу. Вайкуле рассказывала, что в Лас-Вегасе, где браки регистрируются легко и весело, Андрей предложил ей расписаться. Однако она осознала, что является слишком свободолюбивым человеком и не хочет принадлежать кому-то.
Артистка также не испытала радость материнства. В юности она сделала два аборта и впоследствии сильно сожалела об этом. Позже, после 50 лет, она решилась на процедуру ЭКО, но выносить ребенка ей не удалось. Вайкуле также думала об усыновлении, но не смогла решиться на этот шаг.
Летом 2022 года появились слухи о рецидиве рака у певицы. Косвенно эту информацию подтверждали ее короткая стрижка и слова, что за нее пора молиться. Однако сама артистка не комментировала сплетни и в недавних интервью лишь вспоминала о своем прошлом опыте борьбы с болезнью.
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Путь к музыкальной славеЛайма Вайкуле выросла в рабочей семье в Риге, где её интерес к музыке развивала бабушка, певшая в церковном хоре. После школы она поступила в медицинское училище, но вскоре начала участвовать в вокальных конкурсах.
В 15 лет она прошла прослушивание у Раймонда Паулса и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения. В 70-е годы выступала с рок-группой на черноморских курортах, а в 80-е — в варьете «Юрас перле».
В 1984 году, обучаясь в ГИТИСе, познакомилась с Ильей Резником, который подарил ей песню «Ночной костер». Всесоюзная слава пришла к ней после дуэта с Валерием Леонтьевым в 1986 году. Вайкуле записала альбом в США, но решила вернуться в распавшийся Советский Союз.
Фото: iStock/atlantic-kid
Серьезное заболеваниеЛайма Вайкуле имела возможность остаться в США благодаря контракту с крупной звукозаписывающей компанией и любви публики, но выбрала возвращение в Россию из-за болезни. Врачи диагностировали рак, и Вайкуле пришлось пройти через лечение и эмоциональные трудности.
«И даже о публике я думала в таком ракурсе: хотелось вернуться к своим людям. Я ведь в то время уже собирала стадионы. Это был самый пик моей популярности. Ехала от Москвы и до Владивостока, и везде были стадионы — от пяти до сорока тысяч человек. Нет никаких сил. И отчаяние у меня было. Когда мне сказали, что я остаюсь в Америке, что мне сделают операцию, я ответила: "Я не могу, у меня в Москве концерт!" Первая реакция — шок, когда тебе озвучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить», — признавалась артистка.
По ее словам, врачи откровенно сообщили певице, что вероятность рецидива рака при её диагнозе высока, как и риск смертельного исхода. Чтобы оправиться от первоначального шока и поверить, что всё позади, Лайме потребовалось семь лет. Она объясняла, что первые пять лет являются периодом, когда болезнь может снова проявиться. Ей приходилось проходить обследования каждые три месяца, затем каждые полгода, и лишь спустя год проверки стали ежегодными. Только тогда жизнь начала казаться немного легче. Но в течение первых месяцев, когда проверки проводились так часто, она чувствовала себя будто на пороховой бочке.
Мать певицы ничего не знала о её заболевании, поскольку Лайма не хотела тревожить её. Артистка говорила, что занята работой, а когда не смогла приехать на похороны отца из-за курса лучевой терапии, придумала историю о записи в студии. Несмотря на поддержку американских друзей и врачей, певица решила вернуться в Латвию, продолжая выступать в России, Европе и Японии.
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
СкандалыВ 2018 году Лайма Вайкуле гастролировала на Украине и в интервью местным журналистам выразила радость по поводу распада СССР, а также заявила, что не собирается выступать в Крыму. Её слова были широко обсуждены в СМИ, подчеркивая, что певица не согласна работать на полуострове ни за какие деньги.
«Когда меня спросили, если меня пригласят, поеду ли я в Крым, я ответила: "Нам запрещено". Меня раздражает, что люди, которые не утруждают себя поиском информации, начинают высказываться и вести себя некорректно. Я лишь сказала правду: "У нас в Латвии закон запрещает это". Я люблю свою публику и не могу быть против кого-то. Я всегда "за", и не стоит втягивать меня в политику», — отметила Вайкуле в программе «Центральное телевидение» на НТВ.
После этого инцидента налоговые органы начали проявлять интерес к деятельности Лаймы Вайкуле, однако не нашли оснований для её привлечения к ответственности. Певица попыталась смягчить ситуацию, заявив, что готова выступить в Крыму бесплатно, как только санкции будут отменены. Тем временем Вайкуле продолжала активно давать концерты в России и в 2019 году была удостоена премии «Золотой граммофон» за свой вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.
Кроме того, у Лаймы возникли конфликты с коллегами. В 2015 году Игорь Крутой пытался сохранить конкурс «Новая волна» в Юрмале, в то время как Вайкуле организовывала свой фестиваль «Рандеву». По мнению композитора, это свидетельствовало, что певица считает их конкурс ненужным. В результате их дружба закончилась, а «Новая волна» была перенесена в Сочи.
События 2022 годаПосле событий февраля 2022 года шоу-бизнес разделился на две части, и когда началась травля Аллы Пугачевой, уехавшей в Израиль, Лайма Вайкуле встала на защиту своей коллеги. В одном из интервью народная артистка Латвии заявила, что Примадонна обеспечивала всю Россию, и теперь ей предъявляют претензии. По словам Лаймы, она сама, как и Алла Борисовна, зарабатывала деньги для СССР.
Кроме того, Вайкуле высказалась о политике, что еще больше настроило против нее общественность. Илона Броневицкая отметила, что Вайкуле кормила не СССР, а лишь свою филармонию, как и многие другие советские звезды. Лайма перестала давать концерты в России и начала гастролировать по Европе. Однако злые языки утверждали, что её выступления проходили без аншлагов. Например, в израильском Ашдоде в зале на 900 мест оставались пустые места, что многие сочли неудачей.
Фото: iStock/Balate Dorin
Личный выборВ 1970 году Лайма Вайкуле познакомилась с Андреем Латковским, который стал ее продюсером и возлюбленным. Певица отмечала, что он для нее не только друг, но и прекрасный партнер, с которым она может делиться всем.
Несмотря на то что они вместе уже более 40 лет, пара так и не решила сыграть свадьбу. Вайкуле рассказывала, что в Лас-Вегасе, где браки регистрируются легко и весело, Андрей предложил ей расписаться. Однако она осознала, что является слишком свободолюбивым человеком и не хочет принадлежать кому-то.
Артистка также не испытала радость материнства. В юности она сделала два аборта и впоследствии сильно сожалела об этом. Позже, после 50 лет, она решилась на процедуру ЭКО, но выносить ребенка ей не удалось. Вайкуле также думала об усыновлении, но не смогла решиться на этот шаг.
Летом 2022 года появились слухи о рецидиве рака у певицы. Косвенно эту информацию подтверждали ее короткая стрижка и слова, что за нее пора молиться. Однако сама артистка не комментировала сплетни и в недавних интервью лишь вспоминала о своем прошлом опыте борьбы с болезнью.
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